https://ria.ru/20250307/delo-2003616723.html

В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"

В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона" - РИА Новости, 07.03.2025

В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"

Следователи возбудили уголовное дело по результатам экспертизы качества так называемых "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые устанавливали в приграничных... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:39:00+03:00

2025-03-07T13:39:00+03:00

2025-03-07T14:00:00+03:00

курская область

генеральная прокуратура рф

жкх

происшествия

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КУРСК, 7 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по результатам экспертизы качества так называемых "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые устанавливали в приграничных районах Курской области, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что заказчиком работ по установке "зубов дракона" была Корпорация развития Курской области.Эту информацию подтвердил еще один источник из правоохранительных структур, знакомый с делом.Корпорация развития Курской области (КРКО) фигурирует уже в нескольких уголовных делах. По данным Генпрокуратуры, речь идет о хищении более 3,2 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство оборонительных сооружений в курском приграничье. Возглавлявший КРКО Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также еще несколько человек находятся под стражей.Еще одно уголовное дело связано с тем, что корпорация сдавала в аренду недвижимость, переданную ей из казны Курской области, — нежилые помещения на Варшавском шоссе в Москве и пять гаражных мест. Расследуется также дело и о незавершенном строительстве 37 фельдшерско-акушерских пунктов, которое курировала КРКО.Помимо этого, корпорация выступает ответчиком по как минимум 13 гражданским делам.

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html

https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

курская область

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

курская область, генеральная прокуратура рф, жкх, происшествия