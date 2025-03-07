В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества бетонных пирамид
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПротивотанковые заграждения "зубы дракона"
Противотанковые заграждения "зубы дракона"
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КУРСК, 7 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по результатам экспертизы качества так называемых "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые устанавливали в приграничных районах Курской области, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что заказчиком работ по установке "зубов дракона" была Корпорация развития Курской области.
Эту информацию подтвердил еще один источник из правоохранительных структур, знакомый с делом.
Корпорация развития Курской области (КРКО) фигурирует уже в нескольких уголовных делах. По данным Генпрокуратуры, речь идет о хищении более 3,2 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство оборонительных сооружений в курском приграничье. Возглавлявший КРКО Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также еще несколько человек находятся под стражей.
Еще одно уголовное дело связано с тем, что корпорация сдавала в аренду недвижимость, переданную ей из казны Курской области, — нежилые помещения на Варшавском шоссе в Москве и пять гаражных мест. Расследуется также дело и о незавершенном строительстве 37 фельдшерско-акушерских пунктов, которое курировала КРКО.
Помимо этого, корпорация выступает ответчиком по как минимум 13 гражданским делам.
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