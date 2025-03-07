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В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона" - РИА Новости, 07.03.2025
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13:39 07.03.2025 (обновлено: 14:00 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/delo-2003616723.html
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона" - РИА Новости, 07.03.2025
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
Следователи возбудили уголовное дело по результатам экспертизы качества так называемых "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые устанавливали в приграничных... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:39:00+03:00
2025-03-07T14:00:00+03:00
курская область
генеральная прокуратура рф
жкх
происшествия
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КУРСК, 7 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по результатам экспертизы качества так называемых "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые устанавливали в приграничных районах Курской области, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что заказчиком работ по установке "зубов дракона" была Корпорация развития Курской области.Эту информацию подтвердил еще один источник из правоохранительных структур, знакомый с делом.Корпорация развития Курской области (КРКО) фигурирует уже в нескольких уголовных делах. По данным Генпрокуратуры, речь идет о хищении более 3,2 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство оборонительных сооружений в курском приграничье. Возглавлявший КРКО Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также еще несколько человек находятся под стражей.Еще одно уголовное дело связано с тем, что корпорация сдавала в аренду недвижимость, переданную ей из казны Курской области, — нежилые помещения на Варшавском шоссе в Москве и пять гаражных мест. Расследуется также дело и о незавершенном строительстве 37 фельдшерско-акушерских пунктов, которое курировала КРКО.Помимо этого, корпорация выступает ответчиком по как минимум 13 гражданским делам.
https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html
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курская область, генеральная прокуратура рф, жкх, происшествия
Курская область, Генеральная прокуратура РФ, ЖКХ, Происшествия
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"

В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества бетонных пирамид

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПротивотанковые заграждения "зубы дракона"
Противотанковые заграждения зубы дракона - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Противотанковые заграждения "зубы дракона"
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КУРСК, 7 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по результатам экспертизы качества так называемых "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые устанавливали в приграничных районах Курской области, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что заказчиком работ по установке "зубов дракона" была Корпорация развития Курской области.
Эту информацию подтвердил еще один источник из правоохранительных структур, знакомый с делом.
Корпорация развития Курской области (КРКО) фигурирует уже в нескольких уголовных делах. По данным Генпрокуратуры, речь идет о хищении более 3,2 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство оборонительных сооружений в курском приграничье. Возглавлявший КРКО Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также еще несколько человек находятся под стражей.
Еще одно уголовное дело связано с тем, что корпорация сдавала в аренду недвижимость, переданную ей из казны Курской области, — нежилые помещения на Варшавском шоссе в Москве и пять гаражных мест. Расследуется также дело и о незавершенном строительстве 37 фельдшерско-акушерских пунктов, которое курировала КРКО.
Помимо этого, корпорация выступает ответчиком по как минимум 13 гражданским делам.
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