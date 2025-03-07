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В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона" - РИА Новости, 07.03.2025
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12:36 07.03.2025 (обновлено: 13:06 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона" - РИА Новости, 07.03.2025
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
В Курской области возбудили уголовное дело после экспертизы качества "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые обычно используются для строительства... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:36:00+03:00
2025-03-07T13:06:00+03:00
происшествия
курская область
россия
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владимир лукин
александр хинштейн
денис федоров
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КУРСК, 7 мар — РИА Новости. В Курской области возбудили уголовное дело после экспертизы качества "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые обычно используются для строительства фортификаций, заказчиком их установки была региональная Корпорация развития (КРКО), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ. Заказчиком работ по установке "зубов дракона" была Корпорация развития Курской области. Заведено уголовное дело", — сказал собеседник агентства. Его слова подтвердил еще один источник из правоохранительных структур, знакомый с делом. Дела против Корпорации развитияГендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители и еще некоторые фигуранты сейчас находятся под арестом по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. По данным Генпрокуратуры, Лукин и его сообщники присвоили более 3,2 миллиарда рублей, заключая фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство. В частности, только руководство корпорации обогатилось на 805 миллионов рублей.Помимо этого, КРКО выступает ответчиком в 13 делах в региональном арбитражном суде.В конце января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что корпорация сдавала в аренду имущество, которое ей передали из региональной казны. Речь идет о нежилых помещениях площадью 1100 квадратных метров на Варшавском шоссе в Москве и пяти гаражных местах. Позже по этому факту возбудили уголовное дело.Еще одно дело связано с незавершенным строительством 37 фельдшерско-акушерских пунктов, которое курировала КРКО.
https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html
https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html
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происшествия, курская область, россия, курск, владимир лукин, александр хинштейн, денис федоров
Происшествия, Курская область, Россия, Курск, Владимир Лукин, Александр Хинштейн, Денис Федоров
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"

В Курской области возбудили дело после экспертизы качества "зубов дракона"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
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© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 7 мар — РИА Новости. В Курской области возбудили уголовное дело после экспертизы качества "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые обычно используются для строительства фортификаций, заказчиком их установки была региональная Корпорация развития (КРКО), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ. Заказчиком работ по установке "зубов дракона" была Корпорация развития Курской области. Заведено уголовное дело", — сказал собеседник агентства.
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Его слова подтвердил еще один источник из правоохранительных структур, знакомый с делом.

Дела против Корпорации развития

Гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители и еще некоторые фигуранты сейчас находятся под арестом по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. По данным Генпрокуратуры, Лукин и его сообщники присвоили более 3,2 миллиарда рублей, заключая фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство. В частности, только руководство корпорации обогатилось на 805 миллионов рублей.
Помимо этого, КРКО выступает ответчиком в 13 делах в региональном арбитражном суде.
В конце января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что корпорация сдавала в аренду имущество, которое ей передали из региональной казны. Речь идет о нежилых помещениях площадью 1100 квадратных метров на Варшавском шоссе в Москве и пяти гаражных местах. Позже по этому факту возбудили уголовное дело.
Еще одно дело связано с незавершенным строительством 37 фельдшерско-акушерских пунктов, которое курировала КРКО.
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