https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html

В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"

В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона" - РИА Новости, 07.03.2025

В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"

В Курской области возбудили уголовное дело после экспертизы качества "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые обычно используются для строительства... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:36:00+03:00

2025-03-07T12:36:00+03:00

2025-03-07T13:06:00+03:00

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КУРСК, 7 мар — РИА Новости. В Курской области возбудили уголовное дело после экспертизы качества "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые обычно используются для строительства фортификаций, заказчиком их установки была региональная Корпорация развития (КРКО), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ. Заказчиком работ по установке "зубов дракона" была Корпорация развития Курской области. Заведено уголовное дело", — сказал собеседник агентства. Его слова подтвердил еще один источник из правоохранительных структур, знакомый с делом. Дела против Корпорации развитияГендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его заместители и еще некоторые фигуранты сейчас находятся под арестом по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. По данным Генпрокуратуры, Лукин и его сообщники присвоили более 3,2 миллиарда рублей, заключая фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство. В частности, только руководство корпорации обогатилось на 805 миллионов рублей.Помимо этого, КРКО выступает ответчиком в 13 делах в региональном арбитражном суде.В конце января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что корпорация сдавала в аренду имущество, которое ей передали из региональной казны. Речь идет о нежилых помещениях площадью 1100 квадратных метров на Варшавском шоссе в Москве и пяти гаражных местах. Позже по этому факту возбудили уголовное дело.Еще одно дело связано с незавершенным строительством 37 фельдшерско-акушерских пунктов, которое курировала КРКО.

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html

https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

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происшествия, курская область, россия, курск, владимир лукин, александр хинштейн, денис федоров