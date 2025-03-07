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Глава МИД Украины обсудил с Рубио встречу делегаций в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.03.2025
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20:57 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/delegatsii-2003733690.html
Глава МИД Украины обсудил с Рубио встречу делегаций в Саудовской Аравии
Глава МИД Украины обсудил с Рубио встречу делегаций в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.03.2025
Глава МИД Украины обсудил с Рубио встречу делегаций в Саудовской Аравии
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в соцсети X, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили предстоящую... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:57:00+03:00
2025-03-07T20:57:00+03:00
в мире
сша
украина
саудовская аравия
марко рубио
андрей сибига
майк уолтц
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в соцсети X, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили предстоящую встречу делегаций обеих стран в Саудовской Аравии. &quot;У меня был конструктивный разговор с Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии&quot;, - написал Сибига.Глава МИД Украины отметил, что лидерство США необходимо для достижения "прочного мира". Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
https://ria.ru/20250307/podolyak-2003718467.html
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, марко рубио, андрей сибига, майк уолтц
В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Марко Рубио, Андрей Сибига, Майк Уолтц
Глава МИД Украины обсудил с Рубио встречу делегаций в Саудовской Аравии

Глава МИД Украины Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в соцсети X, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили предстоящую встречу делегаций обеих стран в Саудовской Аравии.
«

"У меня был конструктивный разговор с Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии", - написал Сибига.

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Вчера, 18:56
Глава МИД Украины отметил, что лидерство США необходимо для достижения "прочного мира".
Телеканал Fox News накануне сообщал, что американская делегация направится в Саудовскую Аравию для встречи с украинской стороной во вторник, 11 марта. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что делегации США и Украины встретятся 12 марта в Саудовской Аравии, где обсудят усилия по достижению прекращения огня. По данным издания, США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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В миреСШАУкраинаСаудовская АравияМарко РубиоАндрей СибигаМайк Уолтц
 
 
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