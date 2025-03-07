https://ria.ru/20250307/chp-2003713348.html
При обрушении рядов с сиденьями в цирке под Самарой пострадали пять человек
При обрушении рядов с сиденьями в цирке под Самарой пострадали пять человек - РИА Новости, 07.03.2025
При обрушении рядов с сиденьями в цирке под Самарой пострадали пять человек
Пять человек, включая трех детей, пострадали при обрушении рядов со зрителями в передвижном цирке в Нефтегорске в Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:32:00+03:00
2025-03-07T18:32:00+03:00
2025-03-07T18:51:00+03:00
происшествия
самара
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нефтегорск
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Пять человек, включая трех детей, пострадали при обрушении рядов со зрителями в передвижном цирке в Нефтегорске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России."В 18.05 (17.05 мск) поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка по адресу: муниципальный район Нефтегорский, населенный пункт Нефтегорск, улица Нефтяников, 1. Погибших нет, пострадало 5 человек в том числе 3 ребенка, для медицинского обследования направлены в ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.По данным ведомства, на месте инцидента установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, где находились около 20 человек.Причина происшествия устанавливается.
https://ria.ru/20250307/primore-2003529520.html
самара
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происшествия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтегорск
Происшествия, Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нефтегорск
При обрушении рядов с сиденьями в цирке под Самарой пострадали пять человек
ГУ МЧС: при обрушении рядов с сиденьями в цирке под Самарой пострадали 5 человек