https://ria.ru/20250307/chp-2003713348.html

При обрушении рядов с сиденьями в цирке под Самарой пострадали пять человек

При обрушении рядов с сиденьями в цирке под Самарой пострадали пять человек - РИА Новости, 07.03.2025

При обрушении рядов с сиденьями в цирке под Самарой пострадали пять человек

Пять человек, включая трех детей, пострадали при обрушении рядов со зрителями в передвижном цирке в Нефтегорске в Самарской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:32:00+03:00

2025-03-07T18:32:00+03:00

2025-03-07T18:51:00+03:00

происшествия

самара

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нефтегорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003715082_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_329005a066695a5216ed5cac7103af0c.jpg

САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Пять человек, включая трех детей, пострадали при обрушении рядов со зрителями в передвижном цирке в Нефтегорске в Самарской области, сообщили журналистам в региональном ГУМЧС России."В 18.05 (17.05 мск) поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка по адресу: муниципальный район Нефтегорский, населенный пункт Нефтегорск, улица Нефтяников, 1. Погибших нет, пострадало 5 человек в том числе 3 ребенка, для медицинского обследования направлены в ГБУЗ СО "Нефтегорская ЦРБ", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.По данным ведомства, на месте инцидента установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, где находились около 20 человек.Причина происшествия устанавливается.

https://ria.ru/20250307/primore-2003529520.html

самара

самарская область

нефтегорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нефтегорск