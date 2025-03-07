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Опрос показал минимальный уровень поддержки Израиля со стороны жителей США - РИА Новости, 07.03.2025
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11:26 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/chislo-2003579150.html
Опрос показал минимальный уровень поддержки Израиля со стороны жителей США
Опрос показал минимальный уровень поддержки Израиля со стороны жителей США - РИА Новости, 07.03.2025
Опрос показал минимальный уровень поддержки Израиля со стороны жителей США
Число симпатизирующих Израилю в конфликте на Ближнем Востоке американцев достигло минимума за 25 лет, составив 46%, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:26:00+03:00
2025-03-07T11:26:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
палестина
стив уиткофф
хамас
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число симпатизирующих Израилю в конфликте на Ближнем Востоке американцев достигло минимума за 25 лет, составив 46%, свидетельствуют результаты опроса американской социологической службы Gallup. "Несмотря на то, что американцы чаще говорят о том, что их симпатии в ситуации на Ближнем Востоке на стороне израильтян, а не палестинцев, 46% выражающих поддержку Израиля - это самый низкий показатель за 25 лет ежегодного отслеживания Gallup", - говорится на сайте компании. Кроме того, из опроса следует, что число американцев, поддерживающих в этом конфликте Палестину, составляет 33%, что на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом году. Опрос проводился 3-16 февраля среди 1004 американцев 18 лет и старше. Погрешность составляет 4 процентных пункта. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20250302/gaza-2002546188.html
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в мире, израиль, ближний восток, палестина, стив уиткофф, хамас
В мире, Израиль, Ближний Восток, Палестина, Стив Уиткофф, ХАМАС
Опрос показал минимальный уровень поддержки Израиля со стороны жителей США

Gallup: число симпатизирующих Израилю американцев достигло минимума за 25 лет

© Фото : U. S. Air National Guard / Master Sgt. Toby ValadieСовместные двусторонние учения ВВС США и Израиля на юге Израиля
Совместные двусторонние учения ВВС США и Израиля на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : U. S. Air National Guard / Master Sgt. Toby Valadie
Совместные двусторонние учения ВВС США и Израиля на юге Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число симпатизирующих Израилю в конфликте на Ближнем Востоке американцев достигло минимума за 25 лет, составив 46%, свидетельствуют результаты опроса американской социологической службы Gallup.
"Несмотря на то, что американцы чаще говорят о том, что их симпатии в ситуации на Ближнем Востоке на стороне израильтян, а не палестинцев, 46% выражающих поддержку Израиля - это самый низкий показатель за 25 лет ежегодного отслеживания Gallup", - говорится на сайте компании.
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Кроме того, из опроса следует, что число американцев, поддерживающих в этом конфликте Палестину, составляет 33%, что на шесть процентных пунктов выше, чем в прошлом году.
Опрос проводился 3-16 февраля среди 1004 американцев 18 лет и старше. Погрешность составляет 4 процентных пункта.
В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи.
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В миреИзраильБлижний ВостокПалестинаСтив УиткоффХАМАС
 
 
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