Последствия удара по саркофагу ЧАЭС ликвидировали, заявили в МВД Украины
МВД Украины заявило о ликвидации последствий инцидента с дроном на ЧАЭС
© Фото : соцсетиОгонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
© Фото : соцсети
Огонь на защитном сооружении четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МВД Украины заявило в пятницу в Telegram-канале ведомства о ликвидации последствий инцидента с дроном на Чернобыльской АЭС, который произошел в ночь на 14 февраля.
По информации МАГАТЭ, в ночь на 14 февраля сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового защитного сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА.
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"Завершена ликвидация последствий удара... БПЛА по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Мониторинг состояния объекта продолжается", - сообщает МВД Украины.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.