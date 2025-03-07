https://ria.ru/20250307/chernobyl-2003688294.html

Последствия удара по саркофагу ЧАЭС ликвидировали, заявили в МВД Украины

Последствия удара по саркофагу ЧАЭС ликвидировали, заявили в МВД Украины - РИА Новости, 07.03.2025

Последствия удара по саркофагу ЧАЭС ликвидировали, заявили в МВД Украины

МВД Украины заявило в пятницу в Telegram-канале ведомства о ликвидации последствий инцидента с дроном на Чернобыльской АЭС, который произошел в ночь на 14... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:09:00+03:00

2025-03-07T17:09:00+03:00

2025-03-07T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МВД Украины заявило в пятницу в Telegram-канале ведомства о ликвидации последствий инцидента с дроном на Чернобыльской АЭС, который произошел в ночь на 14 февраля. По информации МАГАТЭ, в ночь на 14 февраля сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв, донесшийся со стороны нового защитного сооружения, которое защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, он вызвал пожар. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что в крышу сооружения врезался БПЛА. "Завершена ликвидация последствий удара... БПЛА по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Мониторинг состояния объекта продолжается", - сообщает МВД Украины.В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.

https://ria.ru/20250216/chaes-1999695796.html

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в мире, россия, киев, дмитрий песков, чернобыльская аэс, мвд украины, магатэ