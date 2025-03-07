https://ria.ru/20250307/chehiya-2003591048.html

В Чехии высказались против увеличения помощи Украине, показал опрос

В Чехии высказались против увеличения помощи Украине, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2025

В Чехии высказались против увеличения помощи Украине, показал опрос

Менее 30% чехов выступают за увеличение разнообразной помощи Украине, 61% граждан республики не согласны с увеличением поддержки, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:08:00+03:00

2025-03-07T12:08:00+03:00

2025-03-07T12:08:00+03:00

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ПРАГА, 7 мар – РИА Новости. Менее 30% чехов выступают за увеличение разнообразной помощи Украине, 61% граждан республики не согласны с увеличением поддержки, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 4-5 марта агентством NMS Market Research. "Около 28% чехов согласны с тем, что республика должна увеличить объем помощи Украине. Напротив, около 61% выступают против увеличения помощи. Ответы были собраны после встречи президентов США и Украины в Белом доме. При этом исследование показало, что между сторонниками чешских партий на сей счет существуют немалые различия", - говорится в комментарии издания к результатам исследования, опубликованным в пятницу. Когда речь идет об увеличении помощи Украине, многие избиратели оппозиционных сил - движения ANO ("Акция недовольных граждан"), партии SPD ("Свобода и прямая демократия") и коалиции Stačilo! ("Достаточно!") считают, что если западные страны прекратят поставлять оружие на Украину, то конфликт прекратится, хотя эксперты по безопасности говорят, что это не отвечает истине, заявила аналитик агентства NMS Market Research Тереза Фридрихова. С увеличением помощи Украине согласны лишь 9,4% сторонников движения ANO, 1,9% - сторонников партии SPD и не согласен ни один из сторонников коалиции Stačilo! Напротив, среди сторонников правящей коалиции SPOLU ("Вместе") 68,7% респондентов выступают за увеличение помощи Украине, а среди сторонников также входящего в состав правящих сил движения STAN ("Старосты и независимые") таковых насчитывается 61,1%. В рядах сторонников перешедшей осенью прошлого года из правящей коалиции в оппозицию Чешской пиратской партии 45,9% выступают за увеличение поддержки Украины. При этом 57,3% участников исследования заявили о том, что спор между Украиной и США вызывает у них обеспокоенность в отношении безопасности Чехии. Еще 35,8% респондентов не испытывают подобных чувств, а остальные не имеют на сей счет конкретного мнения. Отвечая на вопрос о том, следует ли Чехии в связи с ростом международной напряженности увеличить расходы на оборонные нужды до 3% ВВП, с постепенным ростом этих расходов согласились 34,6% респондентов, против этого – 40,9%. При этом с повышением расходов на оборону согласны 50,2% людей с высшим образованием, а среди тех, кто имеет среднее или начальное образование, таковых оказалось 20,8%. Среди мужчин число сторонников увеличения расходов на оборону составляет 45,3%, среди женщин – 24,4%. Увеличение оборонного бюджета поддержали 75,6% сторонников правящей коалиции SPOLU и 68,5% движения STAN. Напротив, сторонники оппозиционных сил не согласны с этим. За рост военных расходов выступили лишь 18,4% приверженцев движения ANO, 11% партии SPD и 3,0% сторонников Stačilo! Исследование проведено агентством NMS Market Research по заказу издания Novinky в период 4-5 марта в нем приняли участие 1049 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998711989.html

https://ria.ru/20250216/plan-1999644321.html

https://ria.ru/20241120/chekhiya-1984723205.html

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