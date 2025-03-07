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СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные - РИА Новости, 07.03.2025
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02:44 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/britaniya-2003525469.html
СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные
СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные
Великобритания продолжит передавать Киеву некоторые необработанные разведданные, но они не заменят в полной мере те сведения, которые ранее поступали от США,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:44:00+03:00
2025-03-07T02:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания продолжит передавать Киеву некоторые необработанные разведданные, но они не заменят в полной мере те сведения, которые ранее поступали от США, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники. "Великобритания продолжит передавать разведывательную информацию Украине, но с ограниченными возможностями, имеющимися у Лондона и других европейских стран, будет трудно заменить поток информации из США, прекращенный в начале этой недели", - пишет издание. Отмечается, что Британия будет делиться с Киевом своим анализом необработанных данных и не будет передавать сведения, полученные от США. По словам одного из источников, британские разведданные не столь масштабны и не могут заменить информацию из США, но они "позволят Украине иметь некоторые ранние предупреждения об атаках и определенную степень возможности для удара вглубь России". В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
https://ria.ru/20250307/germaniya-2003522911.html
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СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные

Guardian: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания продолжит передавать Киеву некоторые необработанные разведданные, но они не заменят в полной мере те сведения, которые ранее поступали от США, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники.
"Великобритания продолжит передавать разведывательную информацию Украине, но с ограниченными возможностями, имеющимися у Лондона и других европейских стран, будет трудно заменить поток информации из США, прекращенный в начале этой недели", - пишет издание.
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Отмечается, что Британия будет делиться с Киевом своим анализом необработанных данных и не будет передавать сведения, полученные от США.
По словам одного из источников, британские разведданные не столь масштабны и не могут заменить информацию из США, но они "позволят Украине иметь некоторые ранние предупреждения об атаках и определенную степень возможности для удара вглубь России".
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
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