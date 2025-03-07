https://ria.ru/20250307/britaniya-2003525469.html

СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные

СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные

Великобритания продолжит передавать Киеву некоторые необработанные разведданные, но они не заменят в полной мере те сведения, которые ранее поступали от США,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T02:44:00+03:00

2025-03-07T02:44:00+03:00

2025-03-07T02:44:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания продолжит передавать Киеву некоторые необработанные разведданные, но они не заменят в полной мере те сведения, которые ранее поступали от США, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники. "Великобритания продолжит передавать разведывательную информацию Украине, но с ограниченными возможностями, имеющимися у Лондона и других европейских стран, будет трудно заменить поток информации из США, прекращенный в начале этой недели", - пишет издание. Отмечается, что Британия будет делиться с Киевом своим анализом необработанных данных и не будет передавать сведения, полученные от США. По словам одного из источников, британские разведданные не столь масштабны и не могут заменить информацию из США, но они "позволят Украине иметь некоторые ранние предупреждения об атаках и определенную степень возможности для удара вглубь России". В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.

https://ria.ru/20250307/germaniya-2003522911.html

https://ria.ru/20250307/pomosch-2003521634.html

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