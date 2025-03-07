https://ria.ru/20250307/britaniya-2003525469.html
СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные
СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные
Великобритания продолжит передавать Киеву некоторые необработанные разведданные, но они не заменят в полной мере те сведения, которые ранее поступали от США,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:44:00+03:00
2025-03-07T02:44:00+03:00
2025-03-07T02:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания продолжит передавать Киеву некоторые необработанные разведданные, но они не заменят в полной мере те сведения, которые ранее поступали от США, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники. "Великобритания продолжит передавать разведывательную информацию Украине, но с ограниченными возможностями, имеющимися у Лондона и других европейских стран, будет трудно заменить поток информации из США, прекращенный в начале этой недели", - пишет издание. Отмечается, что Британия будет делиться с Киевом своим анализом необработанных данных и не будет передавать сведения, полученные от США. По словам одного из источников, британские разведданные не столь масштабны и не могут заменить информацию из США, но они "позволят Украине иметь некоторые ранние предупреждения об атаках и определенную степень возможности для удара вглубь России". В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
https://ria.ru/20250307/germaniya-2003522911.html
https://ria.ru/20250307/pomosch-2003521634.html
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Министерство обороны США
СМИ: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные
Guardian: Британия продолжит передавать Киеву некоторые разведданные