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Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке

Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке - РИА Новости, 07.03.2025

Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке

Великобритания в обновленном списке антироссийских санкций переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила из списка рестрикций Росбанк, следует из опубликованного... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:52:00+03:00

2025-03-07T17:52:00+03:00

2025-03-07T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания в обновленном списке антироссийских санкций переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила из списка рестрикций Росбанк, следует из опубликованного документа минфина страны. "Следующие лица были исключены из сводного перечня (санкций - ред.) и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям по трастовым услугам... Росбанк Публичное Акционерное Общество", - сказано в тексте.

https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974833093.html

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экономика, великобритания, тинькофф. кредитные системы, росбанк, в мире