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Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке
Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке - РИА Новости, 07.03.2025
Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке
Великобритания в обновленном списке антироссийских санкций переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила из списка рестрикций Росбанк, следует из опубликованного... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:52:00+03:00
2025-03-07T17:52:00+03:00
2025-03-07T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания в обновленном списке антироссийских санкций переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила из списка рестрикций Росбанк, следует из опубликованного документа минфина страны. "Следующие лица были исключены из сводного перечня (санкций - ред.) и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям по трастовым услугам... Росбанк Публичное Акционерное Общество", - сказано в тексте.
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экономика, великобритания, тинькофф. кредитные системы, росбанк, в мире
Экономика, Великобритания, Тинькофф. Кредитные Системы, Росбанк, В мире
Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке
Британия переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила Росбанк из списка санкций