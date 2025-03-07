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Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке - РИА Новости, 07.03.2025
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17:52 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/britanija-2003707786.html
Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке
Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке - РИА Новости, 07.03.2025
Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке
Великобритания в обновленном списке антироссийских санкций переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила из списка рестрикций Росбанк, следует из опубликованного... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:52:00+03:00
2025-03-07T17:52:00+03:00
экономика
великобритания
тинькофф. кредитные системы
росбанк
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания в обновленном списке антироссийских санкций переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила из списка рестрикций Росбанк, следует из опубликованного документа минфина страны. "Следующие лица были исключены из сводного перечня (санкций - ред.) и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям по трастовым услугам... Росбанк Публичное Акционерное Общество", - сказано в тексте.
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экономика, великобритания, тинькофф. кредитные системы, росбанк, в мире
Экономика, Великобритания, Тинькофф. Кредитные Системы, Росбанк, В мире
Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке

Британия переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила Росбанк из списка санкций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания в обновленном списке антироссийских санкций переименовала "Тинькофф" в Т-Банк и удалила из списка рестрикций Росбанк, следует из опубликованного документа минфина страны.
"Следующие лица были исключены из сводного перечня (санкций - ред.) и больше не подлежат замораживанию активов или санкциям по трастовым услугам... Росбанк Публичное Акционерное Общество", - сказано в тексте.
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
26 сентября 2024, 13:16
 
ЭкономикаВеликобританияТинькофф. Кредитные СистемыРосбанкВ мире
 
 
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