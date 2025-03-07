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Британия допустила, что ее истребители будут частью ПВО Украины, пишут СМИ
Британия допустила, что ее истребители будут частью ПВО Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
Британия допустила, что ее истребители будут частью ПВО Украины, пишут СМИ
Британия не исключает участия своих истребителей в обеспечении нужд противовоздушной обороны на западе Украины, пишет газета inews. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:13:00+03:00
2025-03-07T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Британия не исключает участия своих истребителей в обеспечении нужд противовоздушной обороны на западе Украины, пишет газета inews. Ранее газета Guardian опубликовала документ инициативы SkyShield ("Небесный щит"), в котором западные военные предлагают использовать самолеты ЕС для обеспечения противовоздушной обороны западной части Украины. Как отмечает inews, на вопрос, готова ли Британия выделить свои истребители для осуществления этого плана, в офисе премьер-министра заявили, что отказываются обсуждать будущие решения, но сделают все возможное для поддержки Киева. "Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить ей максимально сильную позицию", - сказал заместитель представителя британского премьера. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Британия допустила, что ее истребители будут частью ПВО Украины, пишут СМИ
Британия не исключила участия своих истребителей в обороне Украины