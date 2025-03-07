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Гражданам раскрыли обман с западными брендами к 8 марта

Гражданам раскрыли обман с западными брендами к 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025

Гражданам раскрыли обман с западными брендами к 8 марта

Мошенники изобрели к 8 марта новую схему: они предлагают жертве получить подарок от популярного западного бренда, рассказал агентству "Прайм" эксперт компании... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T03:18:00+03:00

2025-03-07T03:18:00+03:00

2025-03-07T03:18:00+03:00

общество

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мошенники

международный женский день

8-е марта - международный женский день

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Мошенники изобрели к 8 марта новую схему: они предлагают жертве получить подарок от популярного западного бренда, рассказал агентству "Прайм" эксперт компании "Первый Бит", руководитель отдела аналитических систем и отчетности Петр Иванов.По его словам, аферисты звонят от лица представителей покинувших Россию компаний. "Они ошарашивают собеседника новостью о возобновлении работы и предлагают в честь этого получить небольшой подарок от знаменитого бренда. Все совершенно бесплатно, просто нужно подтвердить доставку, прочитав код из СМС", – сказал он.Как правило, за этим кодом скрываются цифры для доступа в аккаунт жертвы на Госуслугах – там мошенник возьмет кредит, возвращать который придется незадачливому любителю подарков.В этой ситуации Иванов советует воспользоваться возможностью самозапрета на взятие кредитов, а также никому не сообщать коды из СМС-сообщений, ничего не отправлять на непонятные номера и вообще поменьше общаться с незнакомцами. Тогда лжеподарок не сможет испортить праздник, заключил он.

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общество, россия, 8 марта, мошенничество, мошенники, международный женский день, 8-е марта - международный женский день