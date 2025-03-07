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В Бразилии автобус упал в овраг, есть погибший и раненые - РИА Новости, 07.03.2025
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10:30 07.03.2025 (обновлено: 10:40 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/brazilija-2003569511.html
В Бразилии автобус упал в овраг, есть погибший и раненые
В Бразилии автобус упал в овраг, есть погибший и раненые - РИА Новости, 07.03.2025
В Бразилии автобус упал в овраг, есть погибший и раненые
Автобус упал в овраг в Бразилии, 25 человек пострадали, подросток 13 лет скончался, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на местных пожарных и полицию. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Автобус упал в овраг в Бразилии, 25 человек пострадали, подросток 13 лет скончался, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на местных пожарных и полицию. По данным телеканала, инцидент произошел рано утром 6 марта. Автобус, на котором находилось 45 пассажиров, упал с обрыва. Транспортное средство направлялось из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. "В результате ДТП, которое произошло с автобусом, ...25 человек пострадали в Пиндамоньянгабе (муниципалитете - ред.)... недалеко от Сан-Паолу. Правоохранительные органы Сан-Паулу сообщили, что подросток 13 лет скончался в больнице", - сообщает телеканал. CNN Brasil добавляет, что среди пострадавших пять человек находятся в тяжелом состоянии. По данным телеканала, авария могла произойти из-за того, что в ходе маневра, осуществленного водителем, одно из колес автобуса заехало на бордюр, разделяющий обочину с насыпью. В результате автобус потерял равновесие и оказался в овраге.
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в мире, сан-паулу (город), бразилия, рио-де-жанейро (город)
В мире, Сан-Паулу (город), Бразилия, Рио-де-Жанейро (город)
В Бразилии автобус упал в овраг, есть погибший и раненые

CNN Brasil: в Бразилии автобус с 45 пассажирами упал в овраг, погиб подросток

© Фото : Defesa Civil de São PauloСпасатели на месте падения автобуса в овраг в муниципалитете Пиндамоньянгабе, Бразилия
Спасатели на месте падения автобуса в овраг в муниципалитете Пиндамоньянгабе, Бразилия - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Defesa Civil de São Paulo
Спасатели на месте падения автобуса в овраг в муниципалитете Пиндамоньянгабе, Бразилия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Автобус упал в овраг в Бразилии, 25 человек пострадали, подросток 13 лет скончался, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на местных пожарных и полицию.
По данным телеканала, инцидент произошел рано утром 6 марта. Автобус, на котором находилось 45 пассажиров, упал с обрыва. Транспортное средство направлялось из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу.
«
"В результате ДТП, которое произошло с автобусом, ...25 человек пострадали в Пиндамоньянгабе (муниципалитете - ред.)... недалеко от Сан-Паолу. Правоохранительные органы Сан-Паулу сообщили, что подросток 13 лет скончался в больнице", - сообщает телеканал.
CNN Brasil добавляет, что среди пострадавших пять человек находятся в тяжелом состоянии. По данным телеканала, авария могла произойти из-за того, что в ходе маневра, осуществленного водителем, одно из колес автобуса заехало на бордюр, разделяющий обочину с насыпью. В результате автобус потерял равновесие и оказался в овраге.
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