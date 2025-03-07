https://ria.ru/20250307/brazilija-2003569511.html

В Бразилии автобус упал в овраг, есть погибший и раненые

В Бразилии автобус упал в овраг, есть погибший и раненые - РИА Новости, 07.03.2025

В Бразилии автобус упал в овраг, есть погибший и раненые

Автобус упал в овраг в Бразилии, 25 человек пострадали, подросток 13 лет скончался, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на местных пожарных и полицию. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Автобус упал в овраг в Бразилии, 25 человек пострадали, подросток 13 лет скончался, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на местных пожарных и полицию. По данным телеканала, инцидент произошел рано утром 6 марта. Автобус, на котором находилось 45 пассажиров, упал с обрыва. Транспортное средство направлялось из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. "В результате ДТП, которое произошло с автобусом, ...25 человек пострадали в Пиндамоньянгабе (муниципалитете - ред.)... недалеко от Сан-Паолу. Правоохранительные органы Сан-Паулу сообщили, что подросток 13 лет скончался в больнице", - сообщает телеканал. CNN Brasil добавляет, что среди пострадавших пять человек находятся в тяжелом состоянии. По данным телеканала, авария могла произойти из-за того, что в ходе маневра, осуществленного водителем, одно из колес автобуса заехало на бордюр, разделяющий обочину с насыпью. В результате автобус потерял равновесие и оказался в овраге.

https://ria.ru/20241003/pakistan-1976258435.html

сан-паулу (город)

бразилия

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Ольга Фомченкова

в мире, сан-паулу (город), бразилия, рио-де-жанейро (город)