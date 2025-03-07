https://ria.ru/20250307/bomba-2003698054.html
Все поезда между Лондоном и Парижем отменили из-за бомбы
Все поезда между Лондоном и Парижем отменили из-за бомбы - РИА Новости, 07.03.2025
Все поезда между Лондоном и Парижем отменили из-за бомбы
Все поезда между Лондоном и Парижем были отменены в пятницу из-за обнаружения на путях во Франции бомбы времен Второй мировой войны, сообщила компания Eurostar, РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:34:00+03:00
2025-03-07T17:34:00+03:00
2025-03-07T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Все поезда между Лондоном и Парижем были отменены в пятницу из-за обнаружения на путях во Франции бомбы времен Второй мировой войны, сообщила компания Eurostar, занимающаяся железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе. Ранее движение поездов было остановлено на Северном вокзале Парижа из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой на путях. Это также повлияло и на сообщение между Лондоном и Парижем. Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что движение возобновится не раньше 16 часов (18.00 мск). "Железнодорожное сообщение с Парижем было приостановлено из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны около парижского Северного вокзала. В результате нам пришлось отменить все поезда, которые должны были прибыть в Париж и отправиться из него 7 марта 2025 года", - говорится в сообщении на сайте компании. Нарушение железнодорожного сообщения затронуло тысячи пассажиров, передает телеканал ITV. Поезда Лондон-Брюссель и Лондон-Амстердам продолжают ходить в штатном режиме, сообщает Eurostar.
https://ria.ru/20250302/germanija-2002560737.html
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в мире, париж, лондон, франция, европа
В мире, Париж, Лондон, Франция, Европа
Все поезда между Лондоном и Парижем отменили из-за бомбы
Поезда между Лондоном и Парижем отменили из-за бомбы времен Второй мировой войны