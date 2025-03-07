Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:14 07.03.2025 (обновлено: 14:09 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/bolnitsy-2003603493.html
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году - РИА Новости, 07.03.2025
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году
Подмосковные медучреждения оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году, некоторые из них уже поступили в Дубну и Серебряные Пруды, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:14:00+03:00
2025-03-07T14:09:00+03:00
новости подмосковья
дубна
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003608593_0:70:801:521_1920x0_80_0_0_30a0301e4bc3e66fd9daa65f033f4241.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подмосковные медучреждения оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году, некоторые из них уже поступили в Дубну и Серебряные Пруды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Оборудование закупается в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В этом году современные рентген-аппараты появятся в 19 медорганизациях области: Долгопрудненской, Клинской, Наро-Фоминской, Рузской, Серпуховской, Солнечногорской, Шатурской, Серебряно-Прудской, Можайской, Щелковской, Дубненской, Коломенской и Луховицкой больницах, а также Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова, Подольской областной клинической и Одинцовской областной больницах, а также Реутовской и Химкинской клинических больницах и в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. По словам губернатора, в прошлом году в больницы и поликлиники региона поступили 7,5 тысячи единиц медоборудования, в том числе 80 - тяжелого. За два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы и флюорографы.
https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003477038.html
https://ria.ru/20250306/klub-2003467031.html
дубна
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003608593_0:57:807:662_1920x0_80_0_0_256c37b83a30b71e7bbe2ea6b134fb3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубна, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Дубна, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году

Воробьев: подмосковные больницы получат 32 рентген-аппарата С-дуга в 2025 году

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиПодмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 г
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 г - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 г
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подмосковные медучреждения оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году, некоторые из них уже поступили в Дубну и Серебряные Пруды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Оборудование закупается в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Более 27 тысячам жителей Подмосковья проведут газ в 2025 году
Вчера, 18:41
В этом году современные рентген-аппараты появятся в 19 медорганизациях области: Долгопрудненской, Клинской, Наро-Фоминской, Рузской, Серпуховской, Солнечногорской, Шатурской, Серебряно-Прудской, Можайской, Щелковской, Дубненской, Коломенской и Луховицкой больницах, а также Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова, Подольской областной клинической и Одинцовской областной больницах, а также Реутовской и Химкинской клинических больницах и в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.
По словам губернатора, в прошлом году в больницы и поликлиники региона поступили 7,5 тысячи единиц медоборудования, в том числе 80 - тяжелого. За два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы и флюорографы.
Музей Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим"
Вчера, 18:06
 
Новости ПодмосковьяДубнаМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала