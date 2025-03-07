https://ria.ru/20250307/bolnitsy-2003603493.html
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году - РИА Новости, 07.03.2025
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году
Подмосковные медучреждения оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году, некоторые из них уже поступили в Дубну и Серебряные Пруды, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:14:00+03:00
2025-03-07T13:14:00+03:00
2025-03-07T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подмосковные медучреждения оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году, некоторые из них уже поступили в Дубну и Серебряные Пруды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Оборудование закупается в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В этом году современные рентген-аппараты появятся в 19 медорганизациях области: Долгопрудненской, Клинской, Наро-Фоминской, Рузской, Серпуховской, Солнечногорской, Шатурской, Серебряно-Прудской, Можайской, Щелковской, Дубненской, Коломенской и Луховицкой больницах, а также Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова, Подольской областной клинической и Одинцовской областной больницах, а также Реутовской и Химкинской клинических больницах и в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. По словам губернатора, в прошлом году в больницы и поликлиники региона поступили 7,5 тысячи единиц медоборудования, в том числе 80 - тяжелого. За два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы и флюорографы.
https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003477038.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубна, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Дубна, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году
Воробьев: подмосковные больницы получат 32 рентген-аппарата С-дуга в 2025 году
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подмосковные медучреждения оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году, некоторые из них уже поступили в Дубну и Серебряные Пруды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Оборудование закупается в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне
и Серебряных Прудах", - сказал Воробьев
, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
В этом году современные рентген-аппараты появятся в 19 медорганизациях области: Долгопрудненской, Клинской, Наро-Фоминской, Рузской, Серпуховской, Солнечногорской, Шатурской, Серебряно-Прудской, Можайской, Щелковской, Дубненской, Коломенской и Луховицкой больницах, а также Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова, Подольской областной клинической и Одинцовской областной больницах, а также Реутовской и Химкинской клинических больницах и в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.
По словам губернатора, в прошлом году в больницы и поликлиники региона поступили 7,5 тысячи единиц медоборудования, в том числе 80 - тяжелого. За два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы и флюорографы.