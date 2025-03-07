https://ria.ru/20250307/bitkoin-2003527820.html
США не будут продавать биткоины из стратрезерва, заявил советник Трампа
США не будут продавать биткоины из стратрезерва, заявил советник Трампа - РИА Новости, 07.03.2025
США не будут продавать биткоины из стратрезерва, заявил советник Трампа
США не будут продавать биткоины из стратегического резерва, который поручил создать президент Дональд Трамп, заявил его советник по науке и технологиям... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T03:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США не будут продавать биткоины из стратегического резерва, который поручил создать президент Дональд Трамп, заявил его советник по науке и технологиям миллиардер Дэвид Сакс. "США не будут продавать биткоины, депонированные в резерве. Они будут храниться, как средство сбережения. Резерв - это своего рода цифровой Форт-Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом", - написал Сакс в соцсети Х. Он сообщил, что в резерв войдет криптовалюта, изъятая правительством у преступников, около 200 тысяч биткоинов. По словам Сакса, ранее налогоплательщики потеряли более 17 миллиардов долларов из-за того, что правительство слишком рано продало биткоины. "Теперь у правительства будет стратегия по максимизации стоимости своих активов", - подчеркнул Сакс. Руководство министерств финансов и торговли должны разработать стратегии для закупки дополнительных биткоинов, которые не повлекут дополнительных расходов для налогоплательщиков, подчеркнул Сакс. В резерв также войдут другие криптомонеты, конфискованные в ходе уголовных или гражданских судопроизводств, заявил советник президента США.
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технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
США не будут продавать биткоины из стратрезерва, заявил советник Трампа
Советник Сакс: США не будут продавать биткоины из стратегического резерва
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США не будут продавать биткоины из стратегического резерва, который поручил создать президент Дональд Трамп, заявил его советник по науке и технологиям миллиардер Дэвид Сакс.
"США не будут продавать биткоины, депонированные в резерве. Они будут храниться, как средство сбережения. Резерв - это своего рода цифровой Форт-Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом", - написал Сакс в соцсети Х.
Он сообщил, что в резерв войдет криптовалюта, изъятая правительством у преступников, около 200 тысяч биткоинов.
По словам Сакса, ранее налогоплательщики потеряли более 17 миллиардов долларов из-за того, что правительство слишком рано продало биткоины. "Теперь у правительства будет стратегия по максимизации стоимости своих активов", - подчеркнул Сакс.
Руководство министерств финансов и торговли должны разработать стратегии для закупки дополнительных биткоинов, которые не повлекут дополнительных расходов для налогоплательщиков, подчеркнул Сакс.
В резерв также войдут другие криптомонеты, конфискованные в ходе уголовных или гражданских судопроизводств, заявил советник президента США
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