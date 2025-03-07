https://ria.ru/20250307/bezuglaya-2003576132.html

В Раде раскрыли, какой "сюрприз" Трамп подготовил Зеленскому

В Раде раскрыли, какой "сюрприз" Трамп подготовил Зеленскому - РИА Новости, 07.03.2025

В Раде раскрыли, какой "сюрприз" Трамп подготовил Зеленскому

Вашингтон ищет альтернативу Владимиру Зеленскому, цитирует "Страна.ua" депутата Рады Марьяну Безуглую. "Готовят почву для замены Зеленского более сговорчивой... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:08:00+03:00

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2025-03-07T11:55:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вашингтон ищет альтернативу Владимиру Зеленскому, цитирует "Страна.ua" депутата Рады Марьяну Безуглую. "Готовят почву для замены Зеленского более сговорчивой фигурой для капитуляции", — утверждает она. Так Безуглая прокомментировала сообщения о том, что американцы ведут переговоры c украинскими политиками для оказания давления на главу киевского режима по вопросам прекращения огня и выборов на Украине. "Все эти движения направлены на то, чтобы посадить в кресло президента удобного кандидата, который вернет Украину в вассалитет и не будет сопротивляться. Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически", — добавила депутат. В свою очередь, украинский политолог Юрий Романенко тоже рассматривает сценарий физического устранения. Он считает, что глава Белого дома планирует для Украины кадровое чудо, при котором начнет давление на окружение Зеленского. "Это когда американцы взяв за коррупционное вымя 5-6 эффективных менеджеров заставят их переформатировать коалицию в Верховной Раде. В списках за 250 человек укравших несколько десятков миллиардов долларов. Как вы думаете, какой они выбор сделают?" — добавил Романенко. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250307/gabbard-2003543451.html

https://ria.ru/20250307/mask-2003547240.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины