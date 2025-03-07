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Туск прокомментировал получение Киевом гарантий безопасности от США - РИА Новости, 07.03.2025
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16:13 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/bezopasnost-2003660706.html
Туск прокомментировал получение Киевом гарантий безопасности от США
Туск прокомментировал получение Киевом гарантий безопасности от США - РИА Новости, 07.03.2025
Туск прокомментировал получение Киевом гарантий безопасности от США
Получение Киевом надежных гарантий безопасности от США стало менее правдоподобным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в сейме. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:13:00+03:00
2025-03-07T16:13:00+03:00
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сша
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ВАРШАВА, 7 мар – РИА Новости. Получение Киевом надежных гарантий безопасности от США стало менее правдоподобным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в сейме. "Надежда на то, что Украина получит в ближайшее время твердые гарантии безопасности с физическим присутствием США, кажется, мягко говоря, менее правдоподобной, чем ранее", - сказал он. Как оценил Туск, после изменения политики США "ситуация Польши и Украины стала сложнее, чем несколько месяцев назад". "И мы должны с этим справиться", - подчеркнул премьер. По его словам, новые условия поставлены перед Украиной – скорейшие выборы, смена власти, условия мира, возможные гарантии безопасности. "Мы все надеемся, что США буду участвовать в обеспечении гарантии безопасности Украины", - отметил он, добавив, что, когда речь идет о безопасности Украины, это касается и Польши. "Наша безопасность зависит от будущего статуса Украины", - констатировал он. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) Пентагону был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003439884.html
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в мире, сша, украина, польша, дональд туск, майк уолтц, министерство обороны сша, киев
В мире, США, Украина, Польша, Дональд Туск, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Киев
Туск прокомментировал получение Киевом гарантий безопасности от США

Туск: получение Киевом гарантий безопасности от США стало менее правдоподобным

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мар – РИА Новости. Получение Киевом надежных гарантий безопасности от США стало менее правдоподобным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в сейме.
«
"Надежда на то, что Украина получит в ближайшее время твердые гарантии безопасности с физическим присутствием США, кажется, мягко говоря, менее правдоподобной, чем ранее", - сказал он.
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Как оценил Туск, после изменения политики США "ситуация Польши и Украины стала сложнее, чем несколько месяцев назад". "И мы должны с этим справиться", - подчеркнул премьер.
По его словам, новые условия поставлены перед Украиной – скорейшие выборы, смена власти, условия мира, возможные гарантии безопасности. "Мы все надеемся, что США буду участвовать в обеспечении гарантии безопасности Украины", - отметил он, добавив, что, когда речь идет о безопасности Украины, это касается и Польши. "Наша безопасность зависит от будущего статуса Украины", - констатировал он.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) Пентагону был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
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В миреСШАУкраинаПольшаДональд ТускМайк УолтцМинистерство обороны СШАКиев
 
 
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