https://ria.ru/20250307/bespilotniki-2003538141.html

Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.03.2025

Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:18:00+03:00

2025-03-07T07:18:00+03:00

2025-03-07T07:41:00+03:00

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азовское море

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве: Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ, объекты в городе не пострадали. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь в свою очередь сообщал об отражении налета беспилотников в Усть-Донецком районе Ростовской области, пострадавших и разрушений также нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003537205.html

россия

азовское море

республика крым

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безопасность, россия, азовское море, республика крым