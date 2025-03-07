https://ria.ru/20250307/bespilotniki-2003534832.html

В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 07.03.2025

В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА

Силы и средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Усть-Донецком районе Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:19:00+03:00

2025-03-07T06:19:00+03:00

2025-03-07T06:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

усть-донецкий район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Силы и средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Усть-Донецком районе Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Усть-Донецком районе. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250307/vzryvy-2003531965.html

ростовская область

усть-донецкий район

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ростовская область, усть-донецкий район, юрий слюсарь