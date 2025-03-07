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В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 07.03.2025
В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
Силы и средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Усть-Донецком районе Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:19:00+03:00
2025-03-07T06:19:00+03:00
2025-03-07T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
усть-донецкий район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Силы и средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Усть-Донецком районе Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Усть-Донецком районе. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.
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ростовская область
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ростовская область, усть-донецкий район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Усть-Донецкий район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА
Слюсарь: в Усть-Донецком районе Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА