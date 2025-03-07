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Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Орловской области - РИА Новости, 07.03.2025
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09:12 07.03.2025
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Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Орловской области
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Орловской области - РИА Новости, 07.03.2025
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Орловской области
Пострадавших и разрушений после атаки украинского БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:12:00+03:00
2025-03-07T09:12:00+03:00
происшествия
орловская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинского БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА в Орловской области. "Сегодня ночью в небе над Орловской областью перехвачен и уничтожен один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия ведутся оперативные проверки", - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Орловской области

Клычков: в Орловской области после атаки украинского БПЛА никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинского БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Как ранее сообщали в Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА в Орловской области.
"Сегодня ночью в небе над Орловской областью перехвачен и уничтожен один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия ведутся оперативные проверки", - написал он в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияОрловская областьАндрей КлычковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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