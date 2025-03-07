https://ria.ru/20250307/bespilotnik-2003549510.html

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Орловской области

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Орловской области - РИА Новости, 07.03.2025

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Орловской области

Пострадавших и разрушений после атаки украинского БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:12:00+03:00

2025-03-07T09:12:00+03:00

2025-03-07T09:12:00+03:00

происшествия

орловская область

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинского БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА в Орловской области. "Сегодня ночью в небе над Орловской областью перехвачен и уничтожен один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия ведутся оперативные проверки", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250307/razvozhaev-2003515067.html

орловская область

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происшествия, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)