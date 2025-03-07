Комиссия Госдумы направит в ГП материалы об антироссийской акции в Германии
Пискарев: комиссия ГД направит в ГП материалы об антироссийской акции в Берлине
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит в Генеральную прокуратуру материалы об антироссийской акции в Берлине с участием неонацистской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) для оценки действий ее участников на предмет взаимодействия с террористической организацией и в целях принятия необходимых мер, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.
Уличная акция с участием запрещенным в России РДК* прошла 1 марта в Берлине. Участники акции открыто раздавали вербовочные листовки с нацистской символикой в непосредственной близости от комплекса зданий посольства РФ, причем немецкая полиция никак этому не препятствовала, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
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"Что же касается российских организаторов и участников Берлинского сборища, то их действиям будет дана правовая оценка на предмет взаимодействия с террористической организацией. Факты надругательства над государственным флагом Российской Федерации не останутся без ответа. Собранные материалы в ближайшее время направим в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер в соответствии с компетенцией", - приводятся слова Пискарева.
Депутат отметил, что участники акции призывали к насильственной смене власти в РФ, выделению ВСУ оружия, демонстративно жгли российские флаги.
"Расцениваем данную враждебную акцию как очередную сознательную и целенаправленную попытку ФРГ по вмешательству во внутренние дела России", - добавил парламентарий.
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По словам депутата, уже длительное время Германия демонстрирует данный курс, финансируя подрывную работу в России своих агентов влияния и неправительственных организаций.
"Речь идёт об оправдании террористической деятельности, противодействии проектам России по линии топливно-энергетического комплекса, разжигании националистических и сепаратистских настроений, вовлечении детей в беспорядки", - подчеркнул Пискарев.
* Организация признана террористической и запрещена в России
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