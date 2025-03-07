https://ria.ru/20250307/berlin-2003639708.html

Комиссия Госдумы направит в ГП материалы об антироссийской акции в Германии

Комиссия Госдумы направит в ГП материалы об антироссийской акции в Германии - РИА Новости, 07.03.2025

Комиссия Госдумы направит в ГП материалы об антироссийской акции в Германии

Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит в Генеральную прокуратуру материалы об антироссийской... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:06:00+03:00

2025-03-07T15:06:00+03:00

2025-03-07T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит в Генеральную прокуратуру материалы об антироссийской акции в Берлине с участием неонацистской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) для оценки действий ее участников на предмет взаимодействия с террористической организацией и в целях принятия необходимых мер, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.Уличная акция с участием запрещенным в России РДК* прошла 1 марта в Берлине. Участники акции открыто раздавали вербовочные листовки с нацистской символикой в непосредственной близости от комплекса зданий посольства РФ, причем немецкая полиция никак этому не препятствовала, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга."Что же касается российских организаторов и участников Берлинского сборища, то их действиям будет дана правовая оценка на предмет взаимодействия с террористической организацией. Факты надругательства над государственным флагом Российской Федерации не останутся без ответа. Собранные материалы в ближайшее время направим в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер в соответствии с компетенцией", - приводятся слова Пискарева.Депутат отметил, что участники акции призывали к насильственной смене власти в РФ, выделению ВСУ оружия, демонстративно жгли российские флаги."Расцениваем данную враждебную акцию как очередную сознательную и целенаправленную попытку ФРГ по вмешательству во внутренние дела России", - добавил парламентарий.По словам депутата, уже длительное время Германия демонстрирует данный курс, финансируя подрывную работу в России своих агентов влияния и неправительственных организаций."Речь идёт об оправдании террористической деятельности, противодействии проектам России по линии топливно-энергетического комплекса, разжигании националистических и сепаратистских настроений, вовлечении детей в беспорядки", - подчеркнул Пискарев.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996917468.html

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html

https://ria.ru/20250305/germaniya-2003113550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

берлин (город), госдума рф, в мире, россия, василий пискарев, мария захарова, вооруженные силы украины, германия