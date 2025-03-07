Рейтинг@Mail.ru
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 07.03.2025 (обновлено: 16:58 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/belousov-2003673254.html
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО - РИА Новости, 07.03.2025
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО
Глава Минобороны Андрей Белоусов наградил женщин, отличившихся на спецоперации, сообщило военное ведомство. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:37:00+03:00
2025-03-07T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
общество
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003676055_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cef27eb3ac867e15bb12dcc1c24a90cb.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов наградил женщин, отличившихся на спецоперации, сообщило военное ведомство."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга", — говорится в релизе.В числе награжденных:Белоусов поздравил их с заслуженными наградами, поблагодарил за образцовое выполнение обязанностей, а также в преддверии 8 Марта пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250306/telo-2003501746.html
https://ria.ru/20250306/putin-2003455958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Церемония вручения госнаград женщинам-военнослужащим
Белоусов в преддверии 8 марта вручил госнаграды женщинам-военнослужащим.
2025-03-07T16:37
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003676055_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_561c756423718eaed554efe644542740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов, общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Общество, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО

Минобороны: Белоусов поблагодарил отличившихся на СВО женщин и вручил им награды

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов наградил женщин, отличившихся на спецоперации, сообщило военное ведомство.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга", — говорится в релизе.
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Женщина-медик рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа
6 марта, 21:03
В числе награжденных:
  • военные медики;
  • психологи;
  • связисты.
Белоусов поздравил их с заслуженными наградами, поблагодарил за образцовое выполнение обязанностей, а также в преддверии 8 Марта пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.
LIVE: Общение Путина с матерями и женами участников СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин рассказал о ходе СВО и анонсировал новые меры поддержки бойцов
6 марта, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовОбществоВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала