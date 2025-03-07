https://ria.ru/20250307/belousov-2003673254.html
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО - РИА Новости, 07.03.2025
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО
Глава Минобороны Андрей Белоусов наградил женщин, отличившихся на спецоперации, сообщило военное ведомство. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:37:00+03:00
2025-03-07T16:37:00+03:00
2025-03-07T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
общество
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов наградил женщин, отличившихся на спецоперации, сообщило военное ведомство."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга", — говорится в релизе.В числе награжденных:Белоусов поздравил их с заслуженными наградами, поблагодарил за образцовое выполнение обязанностей, а также в преддверии 8 Марта пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.
https://ria.ru/20250306/telo-2003501746.html
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Церемония вручения госнаград женщинам-военнослужащим
Белоусов в преддверии 8 марта вручил госнаграды женщинам-военнослужащим.
2025-03-07T16:37
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россия, андрей белоусов, общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Общество, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО
Минобороны: Белоусов поблагодарил отличившихся на СВО женщин и вручил им награды