https://ria.ru/20250307/belousov-2003673254.html

Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО

Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО - РИА Новости, 07.03.2025

Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО

Глава Минобороны Андрей Белоусов наградил женщин, отличившихся на спецоперации, сообщило военное ведомство. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:37:00+03:00

2025-03-07T16:37:00+03:00

2025-03-07T16:58:00+03:00

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андрей белоусов

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов наградил женщин, отличившихся на спецоперации, сообщило военное ведомство."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга", — говорится в релизе.В числе награжденных:Белоусов поздравил их с заслуженными наградами, поблагодарил за образцовое выполнение обязанностей, а также в преддверии 8 Марта пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250306/telo-2003501746.html

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Церемония вручения госнаград женщинам-военнослужащим Белоусов в преддверии 8 марта вручил госнаграды женщинам-военнослужащим. 2025-03-07T16:37 true PT0M43S

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россия, андрей белоусов, общество, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)