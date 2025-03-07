Глава МВД по Башкирии Александр Прядко подал в отставку
Глава МВД Башкирии Прядко подал рапорт об освобождении от должности
© МВД по РБМинистр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Александр Прядко
© МВД по РБ
Министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Александр Прядко. Архивное фото
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УФА, 7 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Александр Прядко объявил, что подал рапорт об освобождении от занимаемой должности, говорится в сообщении пресс-службы башкирской полиции.
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"В Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании Министерства внутренних дел по республике. Руководитель регионального МВД генерал-лейтенант полиции Александр Прядко объявил, что им подан рапорт об освобождении от занимаемой должности", - говорится в релизе.
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За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, личные заслуги в укреплении законности и правопорядка Хабиров вручил Прядко орден генерала Шаймуратова, добавили в ведомстве.
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В пресс-службе главы региона сообщают, что Хабиров поблагодарил Прядко за работу. По его словам, в последнее время в республике наблюдается снижение числа тяжких преступлений. "Это ваша заслуга, за это вам огромное спасибо. Каждый разговор с Александром Александровичем начинался с вопроса: чем республика может помочь министерству. У нас еще есть планы, и я заверяю вас, что мы будем двигаться в этом направлении, будем помогать", - приводится слова Хабирова.
Прядко отметил, что прослужил в органах МВД 33 года.
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"Я горжусь тем, что возглавлял Министерство внутренних дел по Башкортостану. Все 33 года в органах внутренних дел я служил в гармонии с собственной совестью. Мне ни разу не было стыдно посмотреть на себя в зеркало и посмотреть в глаза другому человеку. Я еще чувствую в себе силы принести пользу Родине", - цитирует пресс-служба главы региона Прядко.
По справке полиции региона, Прядко родом из Челябинской области. Работал в должностных структурах полиции в Волгоградской, Самарской, Архангельской областях. Главой МВД по Башкирии был назначен в марте 2023 года.
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