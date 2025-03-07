https://ria.ru/20250307/bashkiriya-2003721159.html

Глава МВД по Башкирии Александр Прядко подал в отставку

Глава МВД по Башкирии Александр Прядко подал в отставку - РИА Новости, 07.03.2025

Глава МВД по Башкирии Александр Прядко подал в отставку

Министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Александр Прядко объявил, что подал рапорт об освобождении от занимаемой должности, говорится в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:08:00+03:00

2025-03-07T19:08:00+03:00

2025-03-07T19:08:00+03:00

уфа

челябинская область

самарское

радий хабиров

александр александрович

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УФА, 7 мар – РИА Новости. Министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Александр Прядко объявил, что подал рапорт об освобождении от занимаемой должности, говорится в сообщении пресс-службы башкирской полиции. "В Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном собрании Министерства внутренних дел по республике. Руководитель регионального МВД генерал-лейтенант полиции Александр Прядко объявил, что им подан рапорт об освобождении от занимаемой должности", - говорится в релизе. За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, личные заслуги в укреплении законности и правопорядка Хабиров вручил Прядко орден генерала Шаймуратова, добавили в ведомстве. В пресс-службе главы региона сообщают, что Хабиров поблагодарил Прядко за работу. По его словам, в последнее время в республике наблюдается снижение числа тяжких преступлений. "Это ваша заслуга, за это вам огромное спасибо. Каждый разговор с Александром Александровичем начинался с вопроса: чем республика может помочь министерству. У нас еще есть планы, и я заверяю вас, что мы будем двигаться в этом направлении, будем помогать", - приводится слова Хабирова. Прядко отметил, что прослужил в органах МВД 33 года. "Я горжусь тем, что возглавлял Министерство внутренних дел по Башкортостану. Все 33 года в органах внутренних дел я служил в гармонии с собственной совестью. Мне ни разу не было стыдно посмотреть на себя в зеркало и посмотреть в глаза другому человеку. Я еще чувствую в себе силы принести пользу Родине", - цитирует пресс-служба главы региона Прядко. По справке полиции региона, Прядко родом из Челябинской области. Работал в должностных структурах полиции в Волгоградской, Самарской, Архангельской областях. Главой МВД по Башкирии был назначен в марте 2023 года.

https://ria.ru/20250131/sudya-1996636074.html

https://ria.ru/20250204/otstavka-1997366178.html

https://ria.ru/20250305/putin-2003200906.html

уфа

челябинская область

самарское

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уфа, челябинская область, самарское, радий хабиров, александр александрович