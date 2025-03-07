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Прокуратура проверит инцидент с порно на школьном уроке в Башкирии - РИА Новости, 07.03.2025
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14:43 07.03.2025 (обновлено: 14:44 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/bashkirija-2003633896.html
Прокуратура проверит инцидент с порно на школьном уроке в Башкирии
Прокуратура проверит инцидент с порно на школьном уроке в Башкирии - РИА Новости, 07.03.2025
Прокуратура проверит инцидент с порно на школьном уроке в Башкирии
Прокуратура подключилась к проверке инцидента в одной из сельских школ Башкирии, где на уроке учитель включил детям на проекторе порнокадры, сообщает надзорное... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:43:00+03:00
2025-03-07T14:44:00+03:00
происшествия
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УФА, 7 мар - РИА Новости. Прокуратура подключилась к проверке инцидента в одной из сельских школ Башкирии, где на уроке учитель включил детям на проекторе порнокадры, сообщает надзорное ведомство. Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал кадры инцидента, которые снял во время урока один из учеников. По кадрам видно, что на проекторе за спиной учителя идут порнокадры, сопровождаемые соответствующими звуками. При этом учитель сидит за своим столом и смотрит в открытый ноутбук. В школе села Ташкиново РИА Новости сообщали, что проводят собственную проверку. Директор образовательного учреждения отмечал, что учитель физики и технологии, замеченный в кадре, работает более 40 лет и к нему нареканий не было. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеоролик, на котором, предварительно, ученикам седьмого класса на уроке технологии через проектор транслируется материал, не относящийся к образовательной программе. Прокуратура проверит информацию о демонстрации школьникам непристойного контента", - сообщает надзорное ведомство. В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соответствия педагога и его квалификации предъявляемым требованиям, а также действиям должностных лиц школы на предмет принятия мер по ограничению доступа к информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, говорится в релизе.
https://ria.ru/20241206/shkolnik-1987649470.html
https://ria.ru/20241202/prokuratura-1986905539.html
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происшествия
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с порно на школьном уроке в Башкирии

Прокуратура проверит инцидент с порно на уроке физики в школе в Башкирии

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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УФА, 7 мар - РИА Новости. Прокуратура подключилась к проверке инцидента в одной из сельских школ Башкирии, где на уроке учитель включил детям на проекторе порнокадры, сообщает надзорное ведомство.
Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал кадры инцидента, которые снял во время урока один из учеников. По кадрам видно, что на проекторе за спиной учителя идут порнокадры, сопровождаемые соответствующими звуками. При этом учитель сидит за своим столом и смотрит в открытый ноутбук.
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В школе села Ташкиново РИА Новости сообщали, что проводят собственную проверку. Директор образовательного учреждения отмечал, что учитель физики и технологии, замеченный в кадре, работает более 40 лет и к нему нареканий не было.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеоролик, на котором, предварительно, ученикам седьмого класса на уроке технологии через проектор транслируется материал, не относящийся к образовательной программе. Прокуратура проверит информацию о демонстрации школьникам непристойного контента", - сообщает надзорное ведомство.
В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соответствия педагога и его квалификации предъявляемым требованиям, а также действиям должностных лиц школы на предмет принятия мер по ограничению доступа к информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, говорится в релизе.
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