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В Башкирии проверят инцидент с порно на школьном уроке
В Башкирии проверят инцидент с порно на школьном уроке - РИА Новости, 07.03.2025
В Башкирии проверят инцидент с порно на школьном уроке
Руководство школы села Ташкиново в Башкирии выясняет обстоятельства инцидента на уроке физики, когда за спиной учителя на проекторе перед школьниками появились... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:16:00+03:00
2025-03-07T14:16:00+03:00
2025-03-07T14:44:00+03:00
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УФА, 7 мар – РИА Новости. Руководство школы села Ташкиново в Башкирии выясняет обстоятельства инцидента на уроке физики, когда за спиной учителя на проекторе перед школьниками появились порнографические кадры, сообщили РИА Новости в учебном заведении. Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал кадры инцидента, которые снял во время урока один из учеников. По кадрам видно, что на проекторе за спиной учителя идут порнокадры, сопровождаемые соответствующими звуками. При этом учитель сидит за своим столом и смотрит в открытый ноутбук. "Учитель физики работает в нашей школе уже почти 40 лет, никогда не был замечен в плохом. С детьми поговорили, сейчас учитель пишет объяснительную. Прежде чем делать выводы, необходимо разобраться в обстоятельствах. Могло случиться разное, сдадим ноутбук на экспертизу, чтобы выяснить, могли ли эти кадры поступить извне, ведь во время перемены компьютер остается в открытом классе. На следующей неделе проведем собрание с коллективом и родителями", - пояснили РИА Новости в школе. В школе добавили, что руководство информировано о произошедшем и ведет проверку.
https://ria.ru/20241011/stavropole-1977676339.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Башкирии проверят инцидент с порно на школьном уроке
В Башкирии выясняют обстоятельства инцидента с порно на уроке физики
УФА, 7 мар – РИА Новости. Руководство школы села Ташкиново в Башкирии выясняет обстоятельства инцидента на уроке физики, когда за спиной учителя на проекторе перед школьниками появились порнографические кадры, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал кадры инцидента, которые снял во время урока один из учеников. По кадрам видно, что на проекторе за спиной учителя идут порнокадры, сопровождаемые соответствующими звуками. При этом учитель сидит за своим столом и смотрит в открытый ноутбук.
"Учитель физики работает в нашей школе уже почти 40 лет, никогда не был замечен в плохом. С детьми поговорили, сейчас учитель пишет объяснительную. Прежде чем делать выводы, необходимо разобраться в обстоятельствах. Могло случиться разное, сдадим ноутбук на экспертизу, чтобы выяснить, могли ли эти кадры поступить извне, ведь во время перемены компьютер остается в открытом классе. На следующей неделе проведем собрание с коллективом и родителями", - пояснили РИА Новости в школе.
В школе добавили, что руководство информировано о произошедшем и ведет проверку.