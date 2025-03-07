https://ria.ru/20250307/bashkirija-2003574516.html

В Башкирии задержали мошенницу, похитившую 300 миллионов рублей

В Башкирии задержали мошенницу, похитившую 300 миллионов рублей - РИА Новости, 07.03.2025

В Башкирии задержали мошенницу, похитившую 300 миллионов рублей

Полиция задержала мошенницу, похитившую у граждан более 300 миллионов рублей в Башкирии, женщине не помогла даже смена фамилии и отчества, сообщила в пятницу... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:56:00+03:00

2025-03-07T10:56:00+03:00

2025-03-07T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Полиция задержала мошенницу, похитившую у граждан более 300 миллионов рублей в Башкирии, женщине не помогла даже смена фамилии и отчества, сообщила в пятницу представитель МВД РФ Ирина Волк. "В республике Башкортостан мои коллеги пресекли противоправную деятельность местной жительницы, подозреваемой в многомиллионном мошенничестве. Меры конспирации, в том числе смена установочных данных, не помогли ей "замести следы", - написала Волк в Telegram-канале. Предварительно установлено, что предпринимательница из Уфы в течение нескольких лет использовала различные криминальные схемы с целью хищения сбережений граждан. Она входила в доверие к людям и под различными предлогами убеждала вложить деньги в строительный бизнес или другой прибыльный проект. По словам Волк, нередко злоумышленница предлагала взять кредит. Небольшую часть суммы возвращала потерпевшим, оставшуюся забирала себе, обещая, что в дальнейшем сама выплатит заем. Чтобы убедить граждан, женщина даже нотариально оформляла обязательства о намерении погашать кредит. Однако в последующем не выполняла свои обещания. По имеющимся данным, общий ущерб от противоправной деятельности превышает 300 миллионов рублей. С целью уклонения от возврата денег и продолжения противоправной деятельности в феврале 2024 года злоумышленница сменила фамилию и отчество. Полиция задержала подозреваемую по месту жительства. Следователем возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, печати организаций, трудовые книжки и оргтехника.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html

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происшествия, жилье, россия, уфа, ирина волк