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В Башкирии женщина, зарубившая топором мужа и сына, убила подругу - РИА Новости, 07.03.2025
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08:47 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/bashkirija-2003546307.html
В Башкирии женщина, зарубившая топором мужа и сына, убила подругу
В Башкирии женщина, зарубившая топором мужа и сына, убила подругу - РИА Новости, 07.03.2025
В Башкирии женщина, зарубившая топором мужа и сына, убила подругу
Жительница Башкирии, ранее осужденная за жестокое убийство мужа, призналась, что аналогичным способом убила сына и подругу, следует из совместного релиза СК и... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:47:00+03:00
2025-03-07T08:47:00+03:00
происшествия
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УФА, 7 мар - РИА Новости. Жительница Башкирии, ранее осужденная за жестокое убийство мужа, призналась, что аналогичным способом убила сына и подругу, следует из совместного релиза СК и полиции региона. "Первое преступление 58-летняя женщина из Благовещенского района Башкирии совершила ещё в 90-х годах, когда зарубила топором своего мужа. Теперь же женщина призналась в расправе над собственным сыном, а также в убийстве подруги, которое оставалось нераскрытым на протяжении 20 лет", - сообщает региональное МВД. По данным источника агентства, женщина была осуждена за убийство мужа в 1994 году по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств). Тогда суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Отмечается, что все жертвы убиты одинаковым способом: женщина сначала наносила топором удар по голове, затем поджигала тело убитого. "Согласно показаниям обвиняемой, в ноябре прошлого года конфликт с сыном произошёл из-за бытовых разногласий. Мужчина якобы хотел оставить мать без дров на зиму, а затем поднял на неё руку. В ответ на это обвиняемая толкнула сына, из-за чего он упал и получил смертельную травму головы. Чтобы скрыть следы преступления, женщина подожгла дом. Однако следователям удалось установить её причастность к убийству. Были обнаружены следы насильственной смерти, включая травму головы, предположительно нанесённую обухом топора", - сообщает полиция. Когда женщину арестовали, она решила признаться ещё в одном убийстве. "В 2005 году в гостях у 45-летней подруги распивала спиртное и из-за ревности к одному мужчине нанесла хозяйке дома несколько смертельных ударов топором, после чего подожгла одеяло на диване и скрылась. Соседи, заметив дым, потушили пожар и обнаружили тело женщины", - сообщает СУСК РФ по Башкирии. Женщине предъявили обвинение по статье об убийстве двух человек, она содержится под стражей.
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html
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происшествия, благовещенский район, рсфср, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенский район, РСФСР, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии женщина, зарубившая топором мужа и сына, убила подругу

СК: в Башкирии женщина, зарубившая топором мужа и сына, убила подругу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 7 мар - РИА Новости. Жительница Башкирии, ранее осужденная за жестокое убийство мужа, призналась, что аналогичным способом убила сына и подругу, следует из совместного релиза СК и полиции региона.
"Первое преступление 58-летняя женщина из Благовещенского района Башкирии совершила ещё в 90-х годах, когда зарубила топором своего мужа. Теперь же женщина призналась в расправе над собственным сыном, а также в убийстве подруги, которое оставалось нераскрытым на протяжении 20 лет", - сообщает региональное МВД.
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По данным источника агентства, женщина была осуждена за убийство мужа в 1994 году по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств). Тогда суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.
Отмечается, что все жертвы убиты одинаковым способом: женщина сначала наносила топором удар по голове, затем поджигала тело убитого.
"Согласно показаниям обвиняемой, в ноябре прошлого года конфликт с сыном произошёл из-за бытовых разногласий. Мужчина якобы хотел оставить мать без дров на зиму, а затем поднял на неё руку. В ответ на это обвиняемая толкнула сына, из-за чего он упал и получил смертельную травму головы. Чтобы скрыть следы преступления, женщина подожгла дом. Однако следователям удалось установить её причастность к убийству. Были обнаружены следы насильственной смерти, включая травму головы, предположительно нанесённую обухом топора", - сообщает полиция.
Когда женщину арестовали, она решила признаться ещё в одном убийстве. "В 2005 году в гостях у 45-летней подруги распивала спиртное и из-за ревности к одному мужчине нанесла хозяйке дома несколько смертельных ударов топором, после чего подожгла одеяло на диване и скрылась. Соседи, заметив дым, потушили пожар и обнаружили тело женщины", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Женщине предъявили обвинение по статье об убийстве двух человек, она содержится под стражей.
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