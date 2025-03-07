https://ria.ru/20250307/barzha-2003429954.html

"В ход пустили даже авианосец". За что Москва поблагодарила президента США

"В ход пустили даже авианосец". За что Москва поблагодарила президента США - РИА Новости, 07.03.2025

"В ход пустили даже авианосец". За что Москва поблагодарила президента США

Подобное происходит нечасто. Четыре солдата, пережив сорок девять дней морского скитания на голодном пайке, позволили человечеству ненадолго забыть о... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T08:00:00+03:00

2025-03-07T08:04:00+03:00

сша

ссср

сан-франциско

родион малиновский

никита хрущев

дуайт эйзенхауэр

кпсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003427192_0:282:2639:1766_1920x0_80_0_0_28e78976ac659bb95fb64dfe30d60100.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Подобное происходит нечасто. Четыре солдата, пережив сорок девять дней морского скитания на голодном пайке, позволили человечеству ненадолго забыть о противостоянии двух сверхдержав. Достоинство и отвагу русского, татарина и двух украинцев оценил весь мир. Об одном из самых удивительных случаев спасения в океане — в материале РИА Новости.Поразительный экипажДнем 7 марта 1960-го с авианосца ВМС США "Кирсардж" в воздух поднялись два дозорных самолета. Корабль возвращался на базу в Сан-Франциско после учений недалеко от Японии. Вскоре пилоты Глен Конрад и Дэвид Мерикл сообщили: видим в океане небольшое судно, на борту — четыре человека. Капитан Роберт Таунсенд приказал направиться к этому месту.Американцы сразу поняли, что людям требуется помощь. Такие суда, как правило, далеко от берега не отходят, а до ближайших крупных островов больше тысячи километров. Как вспоминал Таунсенд, приблизившись, они увидели прижавшихся к надпалубной постройке измученных молодых людей.Это был экипаж советской самоходной баржи Т-36 — младший сержант Асхат Зиганшин, рядовые Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов. Сорок девять дней они дрейфовали в океане, проделав путь в 1700 километров от Курильских островов.Говорить согласился только Зиганшин. Американские моряки были шокированы. Истощенный солдат попросил топлива и продуктов. "Мы сами доберемся домой", — сказал сержант. Удивили и остальные. Экипаж практически умирал от голода, но сохранил дисциплину. Даже на еду не набрасывались — понимали, что забивать желудок сразу нельзя.Осознав, что это "советы", американцы уведомили Вашингтон. Там связались с посольством СССР. Обратно в океан никого, конечно, не пустили. После миски бульона с хлебом и чашки кофе спасенных повели в душевую. Тут почти три месяца голодного дрейфа дали знать — Зиганшин упал в обморок. По разным данным, каждый из солдат потерял до 30 килограммов.На родине их уже считали погибшими, родственникам отправили извещения, что военнослужащие пропали без вести. К счастью, уведомления до адресатов дошли уже после того, как экипаж спасли.Стечение обстоятельствИнцидент осложнил ряд неприятных обстоятельств. В водах, куда унесло баржу, с 15 января по 15 февраля проводили испытания межконтинентальных баллистических ракет — практически целый месяц в районе не проходило ни единого судна.К тому же баржу уже приготовили к зимовке, когда 17 января ее вновь спустили на воду. Вплоть до декабрьских штормов Т-36 доставляла на сушу грузы с кораблей на рейде. Этим занимались инженерно-строительные войска, где и служили эти четверо. Требовался небольшой ремонт, и трактора вытащили Т-36 на берег острова Итуруп. Полагающийся продовольственный НЗ на десять суток — мешок картошки, тушенку и галеты — солдаты перенесли в казарму. Но вдруг поступил приказ разгрузить судно-рефрижератор с мясом.Т-36 пришвартовалась на ночь к бочке в заливе Касатка. Внезапно снежная буря и шторм усилились. Баржу сорвало с места. Видимость упала до нуля. Судно с военнослужащими едва не разбилось о скалу Чертова Сопка. Рацию залило водой. Закончилось дизтопливо в баках. Обледеневшие цепи не позволяли бросить якорь. Когда стихия утихла, берег был далеко."Сначала рассчитывали, что нас быстро найдут", — рассказывал спустя годы Зиганшин. Дома его ждала беременная жена. Однако, определив по звездам местоположение и вспомнив про ракетные испытания, бойцы поняли: до марта искать не будут. Впрочем, паники не было. За все 49 дней интернациональный экипаж ни разу не конфликтовал. И не поддавался эмоциям. Военнослужащие действовали очень расчетливо — во многом благодаря командиру.Суп из ремняНа второй день провели инвентаризацию. На четверых была одна буханка хлеба, ведро измазанной мазутом картошки, немного пшена и гороха, банка жира, две пачки "Беломора" и три коробки спичек. Бачок с питьевой водой разбился во время шторма. Осталась техническая — ржавая, но пресная.Сержант строго следил за соблюдением пищевых ограничений. Но было и исключение. Двадцать седьмого января Крючковский в честь дня рождения получил повышенную порцию. Солдат, впрочем, в одиночку есть отказался и разделил паек с товарищами. Последние запасы кончились 23 февраля."Такой вот праздничный обед в честь Дня Советской армии", — вспоминал Зиганшин.Попытки подручными средствами поймать хоть какую-то рыбу успехом не увенчались. В итоге употребили практически все изделия из кожи, остававшиеся на барже. Съели солдатские ремни и лямку от радиостанции. Даже кожаные элементы гармошки пошли в ход — "мясо первого сорта", шутил Зиганшин.Оставалось несколько пар кирзовых сапог. Жесткая кирза практически несъедобна, но есть нижняя часть из кожи. Гуталин вываривали в морской воде, затем, порезав в лапшу, бросали в печь. Получившееся "блюдо", больше напоминавшее уголь, Зиганшин проверил сначала на себе — не отравился.На судне продолжали вести бортовой журнал, правда, записывать в последние дни дрейфа было нечего. Несли и вахту. Несколько раз солдаты видели на горизонте корабли, но они были слишком далеко, чтобы заметить небольшую баржу.Морская судьбаЧерез неделю "Кирсардж" прибыл в Сан-Франциско. Спасенных встречали около 500 журналистов со всего мира, включая трех советских. В США солдат одели в модные тогда костюмы с узкими брюками и обули в остроносые туфли. Вернувшись в СССР, Зиганшин ходить в таком не решился, опасаясь, что сочтут стилягой, и раздарил все знакомым."Перед отъездом домой в посольстве нам выдали по 100 долларов. Я купил себе куртку и часы для своей девушки. Ребята брали духи, пальто, авторучки и фонарики. Американцы на дорогу подарили по бутылке виски", — рассказывал Крючковский.Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев направил в Вашингтон письмо с благодарностью президенту США Дуайту Эйзенхауэру и американскому военно-морскому командованию."Хочется надеяться, что это может послужить делу дальнейшего развития отношений между нашими странами", — подчеркнул первый секретарь ЦК КПСС.Министр обороны Родион Малиновский отдельно поблагодарил экипаж "Кирсарджа". Капитану авианосца Таунсенду вручили советский адмиральский кортик, 14 морякам — золотые часы и фотоаппараты.Допросы и аресты, как ожидали в западной прессе, в СССР солдат не ждали. Всех встретили с большим почетом. По слухам, хотели даже присвоить каждому Героя Советского Союза, но в итоге ограничились орденами Красной Звезды. Малиновский наградил их также штурманскими часами, "чтобы больше не терялись".Затем был отдых в военном санатории в Гурзуфе. Там солдатам предложили поступить без вступительных экзаменов в училище ВМФ в Ломоносове, под Ленинградом. Согласились все, кроме Федотова.Последующая судьба каждого из четверки так или иначе оказалась связана с морем. Зиганшин служил в аварийно-спасательном дивизионе Ленинградской военно-морской базы. Крючковский стал инженером на судостроительном заводе "Ленинская кузница". Поплавский участвовал в морских экспедициях в Средиземноморье и Атлантике. Федотов работал на рыболовном судне на Камчатке.Последним из них ушел из жизни Анатолий Крючковский — в 2022-м. А память о простых советских солдатах, достойно прошедших испытание морем, жива не только в бывшем СССР, но и на Западе. На официальном сайте ВМС США есть даже отдельная страница, посвященная спасению отважного экипажа Т-36. Хотя сам Зиганшин в одном из интервью говорил, что лучше бы этих 49 дней в его жизни не было.

сша

ссср

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ссср, сан-франциско, родион малиновский, никита хрущев, дуайт эйзенхауэр, кпсс