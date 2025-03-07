https://ria.ru/20250307/bankomat-2003669841.html

Обвиняемого в подрыве банкомата в ТЦ в Москве арестовали

Обвиняемого в подрыве банкомата в ТЦ в Москве арестовали - РИА Новости, 07.03.2025

Обвиняемого в подрыве банкомата в ТЦ в Москве арестовали

Поджегший петарду в банкомате на северо-востоке Москвы заявил, что хотел похитить 200 тысяч рублей, но испугался, 20-летний фигурант арестован, сообщает... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:33:00+03:00

2025-03-07T16:33:00+03:00

2025-03-07T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Поджегший петарду в банкомате на северо-востоке Москвы заявил, что хотел похитить 200 тысяч рублей, но испугался, 20-летний фигурант арестован, сообщает столичная прокуратура.Вчера в ТЦ "Свиблово" на первом этаже взорвался банкомат. Позднее столичный главк МВД сообщил, что задержан подозреваемый, который пришел к банкомату с тремя петардами."С учетом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении противоправных действий в помещении кредитно-финансовой организации на ул. Снежная", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что 20-летний фигурант признал вину и рассказал, что "хотел пройти платное обучение, для этого нужно было 200 тысяч рублей и он решил их похитить". По его словам, он купил на маркетплейсе три петарды, пришел в офис банка, приложил к банкомату свою карту, поджег фитиль одной из петард и положил в купюроприемник, после чего выбежал из помещения. Подчеркивается, что "за деньгами он не вернулся, так как испугался".

https://ria.ru/20250306/bankomat-2003428821.html

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происшествия, москва, россия