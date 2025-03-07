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Багреева: оборот производителей одежды и текстиля вырос на 42% в Москве - РИА Новости, 07.03.2025
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09:15 07.03.2025 (обновлено: 10:36 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/bagreeva-2003440027.html
Багреева: оборот производителей одежды и текстиля вырос на 42% в Москве
Багреева: оборот производителей одежды и текстиля вырос на 42% в Москве - РИА Новости, 07.03.2025
Багреева: оборот производителей одежды и текстиля вырос на 42% в Москве
По итогам прошлого года оборот производителей текстильных изделий и одежды в столице составил 226,1 миллиарда рублей, что больше показателей 2023 года на 42% в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:15:00+03:00
2025-03-07T10:36:00+03:00
москва
мария багреева
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. По итогам прошлого года оборот производителей текстильных изделий и одежды в столице составил 226,1 миллиарда рублей, что больше показателей 2023 года на 42% в сопоставимых ценах, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Московские производители одежды и текстиля активно развивают бизнес, занимая освободившиеся после ухода иностранных брендов ниши, обеспечивают столичный рынок товарами высокого качества и поставляют продукцию в регионы. За 2024 год предприятия этой отрасли заработали более 226 миллиардов рублей – на 42% больше, чем годом ранее. На производителей текстильных изделий и одежды приходится почти 3% оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 18% от общего оборота отрасли в России", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.Отмечается, что производители одежды смогли обеспечить порядка 77% отраслевого оборота (174,1 миллиарда рублей). Их выручка выросла на 35% по итогам 2024 года. А компании по производству изделий из текстиля заработали в прошлом году 52 миллиарда рублей, что составляет почти 23% в общем отраслевом обороте. Выручка таких предприятий увеличилась на 74% в 2024 году.Оборот малых предприятий увеличился на 81%, превысив 114 миллиардов рублей. Доля в обороте отрасли выросла на 11 процентных пунктов и составила свыше половины. В департаменте отметили, что рост отрасли обеспечивают в первую очередь малые предприятия. Кроме того, на крупные и средние компании приходится свыше 49% отраслевого оборота. По итогам прошлого года они заработали 112 миллиардов рублей, что больше на 17%, чем в 2023 году.В Москве компании сектора могут воспользоваться широким комплексом мер поддержки. Среди них – субсидии и льготные займы, содействие в модернизации и расширении ассортимента, а также в выходе на новые рынки сбыта. Все это позволяет предприятиям постоянно модернизировать производство, внедрять инновационные обновления и формировать новый промышленный потенциал.Ранее Багреева сообщила, что по итогам 2024 года в Москве объем платных услуг населению превысил 4 триллиона рублей, что больше на 4,7% показателей 2023 года в сопоставимых ценах.
https://ria.ru/20250303/bagreeva-2002327093.html
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Багреева: оборот производителей одежды и текстиля вырос на 42% в Москве

Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос на 42% в 2024 году

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. По итогам прошлого года оборот производителей текстильных изделий и одежды в столице составил 226,1 миллиарда рублей, что больше показателей 2023 года на 42% в сопоставимых ценах, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Московские производители одежды и текстиля активно развивают бизнес, занимая освободившиеся после ухода иностранных брендов ниши, обеспечивают столичный рынок товарами высокого качества и поставляют продукцию в регионы. За 2024 год предприятия этой отрасли заработали более 226 миллиардов рублей – на 42% больше, чем годом ранее. На производителей текстильных изделий и одежды приходится почти 3% оборота обрабатывающей промышленности Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 18% от общего оборота отрасли в России", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Багреева: в Москве оборот сферы услуг вырос на 4,7 процента за 2024 год
3 марта, 09:05
Отмечается, что производители одежды смогли обеспечить порядка 77% отраслевого оборота (174,1 миллиарда рублей). Их выручка выросла на 35% по итогам 2024 года. А компании по производству изделий из текстиля заработали в прошлом году 52 миллиарда рублей, что составляет почти 23% в общем отраслевом обороте. Выручка таких предприятий увеличилась на 74% в 2024 году.
Оборот малых предприятий увеличился на 81%, превысив 114 миллиардов рублей. Доля в обороте отрасли выросла на 11 процентных пунктов и составила свыше половины. В департаменте отметили, что рост отрасли обеспечивают в первую очередь малые предприятия. Кроме того, на крупные и средние компании приходится свыше 49% отраслевого оборота. По итогам прошлого года они заработали 112 миллиардов рублей, что больше на 17%, чем в 2023 году.
В Москве компании сектора могут воспользоваться широким комплексом мер поддержки. Среди них – субсидии и льготные займы, содействие в модернизации и расширении ассортимента, а также в выходе на новые рынки сбыта. Все это позволяет предприятиям постоянно модернизировать производство, внедрять инновационные обновления и формировать новый промышленный потенциал.
Ранее Багреева сообщила, что по итогам 2024 года в Москве объем платных услуг населению превысил 4 триллиона рублей, что больше на 4,7% показателей 2023 года в сопоставимых ценах.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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МоскваМария Багреева
 
 
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