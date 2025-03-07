Бомбардировщики ВВС США B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии
ВВС Финляндии: B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisСтратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии, сообщили ВВС скандинавской страны.
"Шестого марта истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии сопровождали два американских бомбардировщика B-52 на полигон Роваярви (в Лапландии. — Прим. ред.), где B-52 сбросили бомбы JDAM на цели, указанные авианаводчиками финских сухопутных сил и ВВС США", — говорится в релизе.
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