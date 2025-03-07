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Бомбардировщики ВВС США B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии

Бомбардировщики ВВС США B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии - РИА Новости, 07.03.2025

Бомбардировщики ВВС США B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии

Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии, сообщили ВВС скандинавской страны. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:18:00+03:00

2025-03-07T10:18:00+03:00

2025-03-07T14:54:00+03:00

финляндия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии, сообщили ВВС скандинавской страны."Шестого марта истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии сопровождали два американских бомбардировщика B-52 на полигон Роваярви (в Лапландии. — Прим. ред.), где B-52 сбросили бомбы JDAM на цели, указанные авианаводчиками финских сухопутных сил и ВВС США", — говорится в релизе.Как заявил в начале февраля РИА Новости посол в Финляндии Павел Кузнецов, демонстративные пролеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 над этой страной говорят о том, что Пентагон начал практическую "примерку" нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО — бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов: у финских границ появятся российские войска и системы поражения.Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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https://ria.ru/20250226/finlyandiya-2001770209.html

https://ria.ru/20250109/samolet-1993025205.html

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финляндия, россия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, министерство обороны сша, b-52, f/a-18, в мире, ввс сша