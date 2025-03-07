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Бомбардировщики ВВС США B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии - РИА Новости, 07.03.2025
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10:18 07.03.2025 (обновлено: 14:54 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/b-52-2003564679.html
Бомбардировщики ВВС США B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии
Бомбардировщики ВВС США B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии - РИА Новости, 07.03.2025
Бомбардировщики ВВС США B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии
Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии, сообщили ВВС скандинавской страны. РИА Новости, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии, сообщили ВВС скандинавской страны."Шестого марта истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии сопровождали два американских бомбардировщика B-52 на полигон Роваярви (в Лапландии. — Прим. ред.), где B-52 сбросили бомбы JDAM на цели, указанные авианаводчиками финских сухопутных сил и ВВС США", — говорится в релизе.Как заявил в начале февраля РИА Новости посол в Финляндии Павел Кузнецов, демонстративные пролеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 над этой страной говорят о том, что Пентагон начал практическую "примерку" нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО — бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов: у финских границ появятся российские войска и системы поражения.Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250227/finlyandiya-2001994524.html
https://ria.ru/20250226/finlyandiya-2001770209.html
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финляндия, россия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, министерство обороны сша, b-52, f/a-18, в мире, ввс сша
Финляндия, Россия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Министерство обороны США, B-52, F/A-18, В мире, ВВС США
Бомбардировщики ВВС США B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии

ВВС Финляндии: B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald WillisСтратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis
Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии, сообщили ВВС скандинавской страны.
"Шестого марта истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии сопровождали два американских бомбардировщика B-52 на полигон Роваярви (в Лапландии. — Прим. ред.), где B-52 сбросили бомбы JDAM на цели, указанные авианаводчиками финских сухопутных сил и ВВС США", — говорится в релизе.
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Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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