https://ria.ru/20250307/axios-2003523297.html

СМИ: студенческие визы сторонников ХАМАС в США аннулируют с помощью ИИ

СМИ: студенческие визы сторонников ХАМАС в США аннулируют с помощью ИИ - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ: студенческие визы сторонников ХАМАС в США аннулируют с помощью ИИ

Госдепартамент США запускает работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ) программу для аннулирования виз иностранных граждан, которые поддерживают ХАМАС РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T02:09:00+03:00

2025-03-07T02:09:00+03:00

2025-03-07T02:09:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Госдепартамент США запускает работающую на основе искусственного интеллекта (ИИ) программу для аннулирования виз иностранных граждан, которые поддерживают ХАМАС или другие террористические группировки, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в ведомстве. Как отмечается, программа "Поймай и отмени" (Catch and Revoke) включает в себя проверку с помощью ИИ десятков тысяч аккаунтов в социальных сетях обладателей студенческих виз. "В ходе проверки аккаунтов в социальных сетях особенно тщательно ищутся доказательства предполагаемых террористических симпатий, выраженных после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года", - сообщили источники. По оценке издания, запуск программы знаменует собой резкое усиление контроля администрации США за поведением иностранных граждан. Источники в госдепе добавил, что его ведомство сотрудничает по этому вопросу с министерствами юстиции и внутренней безопасности, поскольку речь идет о "подходе всей администрации и всей власти".

https://ria.ru/20241119/khamas-1984708976.html

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в мире, сша, израиль, хамас, государственный департамент сша