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Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября - РИА Новости, 07.03.2025
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09:41 07.03.2025 (обновлено: 10:21 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/ates-2003554500.html
Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября
Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября - РИА Новости, 07.03.2025
Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября
Саммит АТЭС запланирован в южнокорейском Кенчжу с 31 октября по 1 ноября, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:41:00+03:00
2025-03-07T10:21:00+03:00
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большая двадцатка
экономика
южная корея
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Саммит АТЭС запланирован в южнокорейском Кенчжу с 31 октября по 1 ноября, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале. "Саммит #АТЭС запланирован в Кёнчжу на 31 октября - 1 ноября", - написал Бердыев.
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россия, большая двадцатка, экономика, южная корея, атэс
Россия, Большая двадцатка, Экономика, Южная Корея, АТЭС
Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября

Саммит АТЭС запланирован в южнокорейском Кенчжу с 31 октября по 1 ноября

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Саммит АТЭС запланирован в южнокорейском Кенчжу с 31 октября по 1 ноября, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале.
"Саммит #АТЭС запланирован в Кёнчжу на 31 октября - 1 ноября", - написал Бердыев.
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