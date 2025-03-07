https://ria.ru/20250307/ates-2003554500.html

Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября

Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября - РИА Новости, 07.03.2025

Саммит АТЭС пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября

Саммит АТЭС запланирован в южнокорейском Кенчжу с 31 октября по 1 ноября, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:41:00+03:00

2025-03-07T09:41:00+03:00

2025-03-07T10:21:00+03:00

россия

большая двадцатка

экономика

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атэс

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Саммит АТЭС запланирован в южнокорейском Кенчжу с 31 октября по 1 ноября, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале. "Саммит #АТЭС запланирован в Кёнчжу на 31 октября - 1 ноября", - написал Бердыев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, большая двадцатка, экономика, южная корея, атэс