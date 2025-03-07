https://ria.ru/20250307/arest-2003559514.html

В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата

В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата - РИА Новости, 07.03.2025

В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата

Волжский районный суд Саратова продлил до 12 апреля срок ареста подростку, задержанному по делу о подготовке убийства депутата, за которым он охотился с... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:05:00+03:00

2025-03-07T10:05:00+03:00

2025-03-07T10:25:00+03:00

происшествия

саратов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова продлил до 12 апреля срок ареста подростку, задержанному по делу о подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата. Он по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, а 11 января был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга". Имя депутата в СУСК не называли, однако председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Герой России Александр Янклович (ЕР) заявил, что это на него украинские спецслужбы готовили покушение, претензий к задержанному подростку у него нет."Оставить под стражей... на один месяц, а всего до трёх месяцев, то есть по 12 апреля включительно", - сказала судья Татьяна Садомцева.Ранее суд арестовал 16-летнего подростка до 12 марта.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов