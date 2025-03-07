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В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата - РИА Новости, 07.03.2025
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10:05 07.03.2025 (обновлено: 10:25 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/arest-2003559514.html
В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата
В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата - РИА Новости, 07.03.2025
В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата
Волжский районный суд Саратова продлил до 12 апреля срок ареста подростку, задержанному по делу о подготовке убийства депутата, за которым он охотился с... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:05:00+03:00
2025-03-07T10:25:00+03:00
происшествия
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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова продлил до 12 апреля срок ареста подростку, задержанному по делу о подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата. Он по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, а 11 января был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга". Имя депутата в СУСК не называли, однако председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Герой России Александр Янклович (ЕР) заявил, что это на него украинские спецслужбы готовили покушение, претензий к задержанному подростку у него нет."Оставить под стражей... на один месяц, а всего до трёх месяцев, то есть по 12 апреля включительно", - сказала судья Татьяна Садомцева.Ранее суд арестовал 16-летнего подростка до 12 марта.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата

В Саратове продлили арест подростку, обвиняемому в подготовке убийства депутата

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова продлил до 12 апреля срок ареста подростку, задержанному по делу о подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее СУСК по региону сообщило, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата. Он по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел, а 11 января был задержан. Он подозревается по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга". Имя депутата в СУСК не называли, однако председатель комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Герой России Александр Янклович (ЕР) заявил, что это на него украинские спецслужбы готовили покушение, претензий к задержанному подростку у него нет.
"Оставить под стражей... на один месяц, а всего до трёх месяцев, то есть по 12 апреля включительно", - сказала судья Татьяна Садомцева.
Ранее суд арестовал 16-летнего подростка до 12 марта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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