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Саудовская Аравия осудила нападения на силы безопасности в Сирии - РИА Новости, 07.03.2025
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11:36 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/aravija-2003580407.html
Саудовская Аравия осудила нападения на силы безопасности в Сирии
Саудовская Аравия осудила нападения на силы безопасности в Сирии - РИА Новости, 07.03.2025
Саудовская Аравия осудила нападения на силы безопасности в Сирии
Саудовская Аравия заявила об осуждении нападений "незаконных группировок" на сотрудников сил безопасности на западе Сирии и выступила в поддержку действий... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T11:36:00+03:00
2025-03-07T11:36:00+03:00
в мире
сирия
саудовская аравия
латакия (город)
башар асад
ахмед аш-шараа
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ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия заявила об осуждении нападений "незаконных группировок" на сотрудников сил безопасности на западе Сирии и выступила в поддержку действий правительства по установлению порядка, говорится в сообщении МИД королевства в социальной сети Х. Ранее агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве передавало, что в Латакию и Тартус направили дополнительные подразделения минобороны и МВД Сирии после столкновений между силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада. В городах Латакия, Тартус и Джабле из-за обострения ситуации ввели комендантский час. "Министерство иностранных дел выражает осуждение со стороны королевства Саудовской Аравии преступлений незаконных группировок в Сирийской Арабской Республике и нападения на силы безопасности", - отмечается в сообщении. МИД также выразил поддержку сирийскому правительству. "Королевство подтверждает, что стоит на стороне сирийского правительства в поддержке его усилий по сохранению безопасности, стабильности и гражданского мира", - добавили в министерстве. Восьмого декабря вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250307/siriya-2003519470.html
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в мире, сирия, саудовская аравия, латакия (город), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Саудовская Аравия, Латакия (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
Саудовская Аравия осудила нападения на силы безопасности в Сирии

МИД Саудовской Аравии осудил нападения на сотрудников сил безопасности в Сирии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия заявила об осуждении нападений "незаконных группировок" на сотрудников сил безопасности на западе Сирии и выступила в поддержку действий правительства по установлению порядка, говорится в сообщении МИД королевства в социальной сети Х.
Ранее агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве передавало, что в Латакию и Тартус направили дополнительные подразделения минобороны и МВД Сирии после столкновений между силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада. В городах Латакия, Тартус и Джабле из-за обострения ситуации ввели комендантский час.
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"Министерство иностранных дел выражает осуждение со стороны королевства Саудовской Аравии преступлений незаконных группировок в Сирийской Арабской Республике и нападения на силы безопасности", - отмечается в сообщении.
МИД также выразил поддержку сирийскому правительству.
"Королевство подтверждает, что стоит на стороне сирийского правительства в поддержке его усилий по сохранению безопасности, стабильности и гражданского мира", - добавили в министерстве.
Восьмого декабря вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января объявили президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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