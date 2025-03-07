https://ria.ru/20250307/andre_shene-2003567493.html

Граждане французы: оперная премьера в музтеатре на Большой Дмитровке

Граждане французы: оперная премьера в музтеатре на Большой Дмитровке - РИА Новости, 07.03.2025

Граждане французы: оперная премьера в музтеатре на Большой Дмитровке

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет 7, 8 и 9 марта премьеру оперы "Андре Шенье" итальянского композитора Умберто Джордано. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:00:00+03:00

2025-03-07T19:00:00+03:00

2025-03-07T19:00:00+03:00

культпоход

франция

италия

эжен делакруа

рембрандт

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

александр титель

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Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет 7, 8 и 9 марта премьеру оперы "Андре Шенье" итальянского композитора Умберто Джордано. Произведение было написано в конце XIX века и повествует о временах Великой французской революции. Прошлое оказываются близким и сегодняшнему зрителю. Запоминающиеся красивые мелодии, роскошная сценография и прекрасный музыкальный уровень. "Андре Шенье" – произведение, которое способно захватить и увлечь любого зрителя: от новичка до настоящего меломана.Цвет этой постановки – красный, ведь на сцене разворачиваются события французской революции. В центре сюжета оперы итальянского композитора Умберто Джордано классический любовный треугольник. Это аристократка Мадлен де Кутаньи, которая ко второму акту уже лишается и титула, и богатого поместья, влюбленный в нее слуга, а вскоре лидер революции Жерар и поэт (тоже революционер) Андре Шенье. Неразделенные чувства и ревность Жерара, любовь Мадлен к Шенье и их путь на эшафот в конце оперы – все это происходит на фоне борьбы жирдонистов и якобинцев. Андре Шенье – реальный исторически персонаж, не только поэт, но еще журналист и политический деятель, который стал жертвой революционного террора.На сцене в какой-то момент появляется даже Робеспьер (правда, композитор не "одарил" его вокальной партией), а в одной из сцен фигурирует скульптурный портрет радикального журналиста и политика той эпохи Марата. Для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях сюжета, придется освежить знания по школьной программе истории, уверен итальянский дирижер Пьетро Маццетти, который осуществил московскую премьеру."Поскольку речь идет об исторической драме, то в опере очень много персонажей, которые даже не поют, но они должны появиться на сцене. Важно знать, что между первым и вторым актом оперы проходит четыре года. И нужно понимать, что представляла из себя аристократическая Франция до революции, что такое Франция в тот момент, когда революция оказалась в кризисе. В первом акте Жерар – слуга, а потом он уже один из лидеров революционных сил. Мадлен – дочь графини и потом человек, жизнь которого находится под угрозой из-за аристократического происхождения. Сам Андре Шенье находится где-то посередине: в первом акте он поэт, который посещает аристократические салоны, но разделяет идеи революции, а дальше он не может принять максимализм этой революции", – говорит дирижер.Как любая историческая драма эта опера Умберто Джордано наполнена множеством персонажей второго плана. Для них композитор сочинил небольшие партии, но именно они рисуют мощную общую картину происходящего. На сцене появляются то куртизанки, которые ублажают уже деятелей революции, то толпа простолюдинок, которые на правое дело жертвуют последние украшения. Фоном для любовной истории становятся доносы и поиск врагов, толпы восставших, которые готовы линчевать тех, кого назначили предателями."Эта опера рассказывает о месте Художника в революции, об ответственности Художника перед настоящим и будущим. О странной закономерности почти всех революций "пожирать своих детей" или "отцов". О способности революции в процессе борьбы за торжество своих идеалов менять их порой на прямо противоположные. И, как всякая опера, она рассказывает о любви. Любовь и искусство в хаосе революции – вот тема спектакля", – отмечает режиссер спектакля и художественный руководитель оперной труппы музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель.Художник-постановщик Александр Боровский создал невероятно красивое пространство. Высокие арочные своды то принимают вид аристократического дворца, то превращаются в место сходки революционных масс или камеру заключенных, приговоренных к казни. В ней встречают свой последний восход солнца Мадлен и Шенье.Эффектное изменение сцены происходит за считанные секунды в соответствии с партитурой оперы благодаря панелям, которые опускаются между арками. По иронии, такой механизм называются в театральном деле "гильотинным"."Декорация статична, но у нас есть панели трех разных фактур (разбитое стекло, зеркало и металл), которые видоизменяют основной павильон. 28 гигантских панелей порядка девяти метров в высоту каждая закреплены наверху над сценой. При необходимости они могут перекрыть пространство от планшета (то есть пола) сцены до высоты портала. Это, с одной стороны, простая и эффектная задумка художника Александра Боровского, но довольно сложная в исполнении. Наш театр прекрасно оснащен технически, так что мы это все осуществляем с помощью дистанционного управления, которое программируется в соответствии с музыкальной партитурой. Из зала может показаться, что это просто, но это не совсем так", – поясняет руководитель художественно-технологического комплекса театра Михаил Малый.В переводе либретто оперы то и дело мелькают слова "граждане" и "гражданка", некоторые герои носят кожанки, типичные, кажется, для революции другой эпохи и в другой стране. А французские куртизанки смахивают на раскрепощенных женщин уже начала прошлого столетия. История о метущейся Франции конца XVIII века во многом понятна и близка. Художник по костюмам Мария Боровская поддержала огненно-красный цвет со всеми его оттенками и в костюмах. Ее "народные массы" будто сошли со знаменитой картины Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ". А аристократки облачены в помпезные платья с фижмами, по которым струятся принты репродукций картин Рубенса и Рембрандта из собрания Эрмитажа – это первый опыт такой необычной копродукции музтеатра и петербургского музея.Главное, ради чего затеяна вся эта роскошь на сцене – конечно же, великолепная музыка Умберто Джордано (1867-1948). Для композитора произведение стало первым большим успехом и, возможно, главным в жизни. Эпоху конца XIX – начала ХХ веков в итальянской культуре принято называть веризмом – временем, когда после объединения Италии реальная жизнь и социальные проблемы занимали литераторов и композиторов больше, чем выдуманные истории.Оперные либретто веристов всегда как будто на грани: накал страстей и повороты сюжетов, где герои очень часто совершают тот самый единственный шаг от любви до ненависти. В музыкальном воплощении – это сложные партии для певцов, мощное звучание оркестра."Эта опера очень сложная и для главного героя (тенора), и для других солистов. В тоже время – богатая и насыщенная оркестровка, в которой много параллельных линий. Так что нужно быть очень аккуратным, чтобы найти баланс между звучанием оркестра и солистов, подчеркнуть вокальные партии. Я стремился создать сильные контрасты между моментами действия и относительного спокойствия. Здесь нужен, я бы сказал, очень итальянский стиль. Нужно постоянно держать драматическое напряжение, но не забывать о паузах и моментах тишины, которые тоже имеют большое воздействие на публику. Для композитора Умберто Джордано это было очень важно, он стремился создать динамичный спектакль", – объясняет дирижер Пьетро Маццетти.Для музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко премьера "Андре Шенье" – еще один шаг в сторону разнообразного и интересного репертуара, который не ограничивается привычными названиями. Вокальный уровень солистов позволяет исполнить эту красивейшую партитуру на должном уровне, а участие итальянского дирижера гарантирует верное прочтение авторской концепции.

https://ria.ru/20250228/kontserty-2002193602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, франция, италия, эжен делакруа, рембрандт, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, александр титель