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Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье - РИА Новости, 07.03.2025
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16:56 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/alkogol-2003684015.html
Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье
Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье - РИА Новости, 07.03.2025
Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье
Алкоголь оказывает катастрофическое воздействие на мужское здоровье, злоупотребление спиртным способно вызывать проблемы с потенцией и угнетать либидо, заявила... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:56:00+03:00
2025-03-07T16:56:00+03:00
общество
россия
татьяна клименко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Алкоголь оказывает катастрофическое воздействие на мужское здоровье, злоупотребление спиртным способно вызывать проблемы с потенцией и угнетать либидо, заявила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. "Алкоголь оказывает катастрофическое многофакторное воздействие на мужское здоровье, затрагивая практически все органы и системы организма. Деструктивно алкоголь сказывается и на мужском репродуктивном здоровье, угнетая либидо и создавая проблемы с потенцией",- сказала Клименко журналистам. Она отметила, что алкоголь оказывает токсическое воздействие на нервную систему, в том числе на центры головного мозга, отвечающие за регуляцию половой функции. Хроническое злоупотребление спиртным может привести и к снижению либидо, и к нарушению эректильной функции и преждевременной эякуляции, поскольку нарушается нормальная передача нервных импульсов, необходимых для адекватной сексуальной реакции, пояснила Клименко. Кроме того, из-за токсического действия алкоголя может снижаться чувствительность нервных окончаний в половых органах, подчеркнула специалист. Спиртное также негативно влияет в целом на гормональный фон мужчины, снижая уровень тестостерона, что приводит к уменьшению полового влечения, уточнила Клименко. По ее словам, алкоголь оказывает негативное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, которая играет важную роль в обеспечении нормальной эректильной функции. Сужение кровеносных сосудов затрудняет приток крови, необходимый для достижения и поддержания эрекции, добавила специалист.
https://ria.ru/20250215/konfety-1999516040.html
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общество, россия, татьяна клименко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Татьяна Клименко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье

Нарколог Клименко: алкоголь катастрофически влияет на мужское здоровье

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина держит рюмку водки
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина держит рюмку водки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Алкоголь оказывает катастрофическое воздействие на мужское здоровье, злоупотребление спиртным способно вызывать проблемы с потенцией и угнетать либидо, заявила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.
"Алкоголь оказывает катастрофическое многофакторное воздействие на мужское здоровье, затрагивая практически все органы и системы организма. Деструктивно алкоголь сказывается и на мужском репродуктивном здоровье, угнетая либидо и создавая проблемы с потенцией",- сказала Клименко журналистам.
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Она отметила, что алкоголь оказывает токсическое воздействие на нервную систему, в том числе на центры головного мозга, отвечающие за регуляцию половой функции. Хроническое злоупотребление спиртным может привести и к снижению либидо, и к нарушению эректильной функции и преждевременной эякуляции, поскольку нарушается нормальная передача нервных импульсов, необходимых для адекватной сексуальной реакции, пояснила Клименко.
Кроме того, из-за токсического действия алкоголя может снижаться чувствительность нервных окончаний в половых органах, подчеркнула специалист.
Спиртное также негативно влияет в целом на гормональный фон мужчины, снижая уровень тестостерона, что приводит к уменьшению полового влечения, уточнила Клименко.
По ее словам, алкоголь оказывает негативное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, которая играет важную роль в обеспечении нормальной эректильной функции. Сужение кровеносных сосудов затрудняет приток крови, необходимый для достижения и поддержания эрекции, добавила специалист.
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ОбществоРоссияТатьяна КлименкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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