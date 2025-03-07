https://ria.ru/20250307/alkogol-2003684015.html

Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье

Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье - РИА Новости, 07.03.2025

Эксперт Минздрава рассказала о влиянии алкоголя на мужское здоровье

Алкоголь оказывает катастрофическое воздействие на мужское здоровье, злоупотребление спиртным способно вызывать проблемы с потенцией и угнетать либидо, заявила... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:56:00+03:00

2025-03-07T16:56:00+03:00

2025-03-07T16:56:00+03:00

общество

россия

татьяна клименко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Алкоголь оказывает катастрофическое воздействие на мужское здоровье, злоупотребление спиртным способно вызывать проблемы с потенцией и угнетать либидо, заявила директор Национального научного центра наркологии - филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко. "Алкоголь оказывает катастрофическое многофакторное воздействие на мужское здоровье, затрагивая практически все органы и системы организма. Деструктивно алкоголь сказывается и на мужском репродуктивном здоровье, угнетая либидо и создавая проблемы с потенцией",- сказала Клименко журналистам. Она отметила, что алкоголь оказывает токсическое воздействие на нервную систему, в том числе на центры головного мозга, отвечающие за регуляцию половой функции. Хроническое злоупотребление спиртным может привести и к снижению либидо, и к нарушению эректильной функции и преждевременной эякуляции, поскольку нарушается нормальная передача нервных импульсов, необходимых для адекватной сексуальной реакции, пояснила Клименко. Кроме того, из-за токсического действия алкоголя может снижаться чувствительность нервных окончаний в половых органах, подчеркнула специалист. Спиртное также негативно влияет в целом на гормональный фон мужчины, снижая уровень тестостерона, что приводит к уменьшению полового влечения, уточнила Клименко. По ее словам, алкоголь оказывает негативное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, которая играет важную роль в обеспечении нормальной эректильной функции. Сужение кровеносных сосудов затрудняет приток крови, необходимый для достижения и поддержания эрекции, добавила специалист.

https://ria.ru/20250215/konfety-1999516040.html

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общество, россия, татьяна клименко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)