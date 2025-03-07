Российские актрисы, обманувшие возраст: в чем их секрет

Одна из наиболее востребованных российских актрис, Светлана Ходченкова (42 года) выделяется не только актерским талантом, но и прекрасной физической формой.

Она строго следит за питанием: придерживается правильного рациона, избегает мучного и сладкого.

Увлекается танцами на пилоне — это серьезные физические нагрузки, требующие гибкости, сильных рук и выносливости. Вредным калорийным блюдам предпочитает овощи, фрукты, курицу и рыбу.

Экспресс-совет красоты от Ходченковой: контрастный душ и горячая вода с лимоном. Из салонных процедур актрисе нравится массаж головы.