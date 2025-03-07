Рейтинг@Mail.ru
Российские актрисы, обманувшие возраст: в чем их секрет - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.03.2025 (обновлено: 08:04 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/aktrisy-2003054779.html
Российские актрисы, обманувшие возраст: в чем их секрет
Российские актрисы, обманувшие возраст: в чем их секрет - РИА Новости, 07.03.2025
Российские актрисы, обманувшие возраст: в чем их секрет
Такое впечатление, что эти женщины нашли эликсир молодости. О секретах грации и обаяния Екатерины Климовой, Светланы Ходченковой, Юлии Снигирь и других медийных РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:00:00+03:00
2025-03-07T08:04:00+03:00
фото
8 марта
празднование 8 марта
знаменитости
красота
здоровье
здоровый образ жизни (зож)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003184668_0:182:2982:1859_1920x0_80_0_0_d5108e344b607f77af31a06e82a35e7a.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Такое впечатление, что эти женщины нашли эликсир молодости. О секретах грации и обаяния Екатерины Климовой, Светланы Ходченковой, Юлии Снигирь и других медийных красавиц — в фотоленте РИА Новости. Используются только репортажные съемки без ретуши 2023-2024 годов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003184668_221:126:2783:2048_1920x0_80_0_0_411e21c031ded1b73a911894d0ac364a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, 8 марта, празднование 8 марта, знаменитости, красота, здоровье, здоровый образ жизни (зож), звезды, актриса, светлана ходченкова, ирина пегова, юлия снигирь, ирина безрукова, марина зудина, анна ковальчук, елизавета боярская, любовь толкалина, марина александрова, екатерина климова, культура-важное
Фото, 8 марта, Празднование 8 марта, Знаменитости, Красота, Здоровье, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), звезды, актриса, Светлана Ходченкова, Ирина Пегова, Юлия Снигирь, Ирина Безрукова, Марина Зудина, Анна Ковальчук, Елизавета Боярская, Любовь Толкалина, Марина Александрова, Екатерина Климова, Культура, Культура-Важное

Российские актрисы, обманувшие возраст: в чем их секрет

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Такое впечатление, что эти женщины нашли эликсир молодости. О секретах грации и обаяния Екатерины Климовой, Светланы Ходченковой, Юлии Снигирь и других медийных красавиц — в фотоленте РИА Новости. Используются только репортажные съемки без ретуши 2023-2024 годов.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Одна из наиболее востребованных российских актрис, Светлана Ходченкова (42 года) выделяется не только актерским талантом, но и прекрасной физической формой.

Она строго следит за питанием: придерживается правильного рациона, избегает мучного и сладкого.

Увлекается танцами на пилоне — это серьезные физические нагрузки, требующие гибкости, сильных рук и выносливости. Вредным калорийным блюдам предпочитает овощи, фрукты, курицу и рыбу.

Экспресс-совет красоты от Ходченковой: контрастный душ и горячая вода с лимоном. Из салонных процедур актрисе нравится массаж головы.

Актриса Светлана Ходченкова на премьере фильма режиссера Веты Гераськиной Другое имя в кинотеатре Художественный в Москве

Одна из наиболее востребованных российских актрис, Светлана Ходченкова (42 года) выделяется не только актерским талантом, но и прекрасной физической формой.

Она строго следит за питанием: придерживается правильного рациона, избегает мучного и сладкого.

Увлекается танцами на пилоне — это серьезные физические нагрузки, требующие гибкости, сильных рук и выносливости. Вредным калорийным блюдам предпочитает овощи, фрукты, курицу и рыбу.

Экспресс-совет красоты от Ходченковой: контрастный душ и горячая вода с лимоном. Из салонных процедур актрисе нравится массаж головы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Рецепт свежего лица от Марины Александровой (42 года): здоровый сон. Она старается ложиться спать в десять часов вечера. Сохранять стройную фигуру матери двоих детей помогают йога, массажи, обертывания и здоровое питание. Нужно медленно жевать, вовремя пить воду и забыть о перекусах. Зимой актриса не прочь покататься на лыжах, а летом — на велосипеде.

Актриса Марина Александрова на церемонии награждения XI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Центре международной торговли Москвы

Рецепт свежего лица от Марины Александровой (42 года): здоровый сон. Она старается ложиться спать в десять часов вечера. Сохранять стройную фигуру матери двоих детей помогают йога, массажи, обертывания и здоровое питание. Нужно медленно жевать, вовремя пить воду и забыть о перекусах. Зимой актриса не прочь покататься на лыжах, а летом — на велосипеде.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Екатерина Климова (47 лет) не представляет свое утро без растяжки, причем начинает ее еще в постели — разминает кисти и стопы. Дальше — упражнения для спины, суставов, плечевого пояса, наклоны и прыжки на скакалке. Актриса занимается этим даже на гастролях. И правильно питается — пьет кофе на кокосовом молоке, любит семена льна и чиа.

Актриса Екатерина Климова на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре Россия

Екатерина Климова (47 лет) не представляет свое утро без растяжки, причем начинает ее еще в постели — разминает кисти и стопы. Дальше — упражнения для спины, суставов, плечевого пояса, наклоны и прыжки на скакалке. Актриса занимается этим даже на гастролях. И правильно питается — пьет кофе на кокосовом молоке, любит семена льна и чиа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Телеведущая и звезда сериала "Кармелита" Юлия Зимина (43 года) много внимания уделяет спорту. Это помогает держать тело в тонусе, а мысли — в порядке. Занятия у станка, кроссфит и кардио актриса завершает отдыхом в хамаме. Не пренебрегает и народными рецептами красоты — для сохранения густых волос использует репейное масло и маску из коньяка и яичных желтков.

Актриса Юлия Зимина на премьере сериала Аутсорс режиссера Душана Глигорова в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве

Телеведущая и звезда сериала "Кармелита" Юлия Зимина (43 года) много внимания уделяет спорту. Это помогает держать тело в тонусе, а мысли — в порядке. Занятия у станка, кроссфит и кардио актриса завершает отдыхом в хамаме. Не пренебрегает и народными рецептами красоты — для сохранения густых волос использует репейное масло и маску из коньяка и яичных желтков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Любовь Толкалина (47) в свободное время с удовольствием ходит в спа, на массаж и к косметологу. Радикальным хирургическим вмешательствам предпочитает аппаратные и эстетические процедуры. А еще знает, как быстро снять отеки: нужно попеременно прикладывать к лицу горячее и холодное полотенце.

Каждое утро актриса начинает с зарядки, особенно любит комплекс упражнений из йоги Сурья Намаскар.

Актриса Любовь Толкалина на фестивале онлайн-кинотеатров Новый сезон 2024 на курорте Роза Хутор в Сочи

Любовь Толкалина (47) в свободное время с удовольствием ходит в спа, на массаж и к косметологу. Радикальным хирургическим вмешательствам предпочитает аппаратные и эстетические процедуры. А еще знает, как быстро снять отеки: нужно попеременно прикладывать к лицу горячее и холодное полотенце.

Каждое утро актриса начинает с зарядки, особенно любит комплекс упражнений из йоги Сурья Намаскар.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В повседневной жизни Елизавета Боярская (39) почти не пользуется косметикой — дает коже отдохнуть от грима. В кремах предпочитает натуральные компоненты и любит делать маску собственного приготовления из сметаны и алоэ. А для бодрости и свежести утром протирает лицо кубиками льда с ромашкой. Актриса не сидит на диетах, но избегает фастфуда, копченостей и жареного.

Актриса Елизавета Боярская на фестивале короткометражного и дебютного кино Короче в Калининграде

В повседневной жизни Елизавета Боярская (39) почти не пользуется косметикой — дает коже отдохнуть от грима. В кремах предпочитает натуральные компоненты и любит делать маску собственного приготовления из сметаны и алоэ. А для бодрости и свежести утром протирает лицо кубиками льда с ромашкой. Актриса не сидит на диетах, но избегает фастфуда, копченостей и жареного.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Марина Зудина (59) не скрывает, что регулярно ходит к косметологу на увлажняющие уколы, лазерный пилинг, прибегает к контурной пластике. Но старается не перебарщивать с инъекциями, чтобы лицо сохраняло естественную мимику.

Актриса придерживается раздельного питания, что позволяет сохранять форму — выглядит она подтянуто и стильно. Но главное для этого — хорошее настроение и любовь в душе.

Актриса Марина Зудина на премии Художественного театра в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Москве

Марина Зудина (59) не скрывает, что регулярно ходит к косметологу на увлажняющие уколы, лазерный пилинг, прибегает к контурной пластике. Но старается не перебарщивать с инъекциями, чтобы лицо сохраняло естественную мимику.

Актриса придерживается раздельного питания, что позволяет сохранять форму — выглядит она подтянуто и стильно. Но главное для этого — хорошее настроение и любовь в душе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Личный уход Анне Ковальчук (47) подбирает ее двоюродная сестра Ирина, косметолог. Делает уколы с гиалуроновой кислотой и витаминами, а также массажи.

Анна чередует профессиональные средства с народными, например, наносит на волосы оливковое масло и ополаскивает их ромашкой. Придерживается дробного питания, любит плавать и иногда катается на самокате.

Актриса Анна Ковальчук на съемках сериала Тайна следствия в Санкт-Петербурге

Личный уход Анне Ковальчук (47) подбирает ее двоюродная сестра Ирина, косметолог. Делает уколы с гиалуроновой кислотой и витаминами, а также массажи.

Анна чередует профессиональные средства с народными, например, наносит на волосы оливковое масло и ополаскивает их ромашкой. Придерживается дробного питания, любит плавать и иногда катается на самокате.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Ирина Безрукова (59) посоветовала отказаться от алкоголя и курения, высыпаться, улыбаться самой себе в зеркале и обязательно смывать на ночь макияж. Актриса посещает косметолога для малоинвазивных процедур. А еще она не употребляет консервы, пакетированные соки, газировку, кетчуп и майонез.

Актриса Ирина Безрукова на открытии фестиваля авторского кино Зимний в кинотеатре Художественный в Москве

Ирина Безрукова (59) посоветовала отказаться от алкоголя и курения, высыпаться, улыбаться самой себе в зеркале и обязательно смывать на ночь макияж. Актриса посещает косметолога для малоинвазивных процедур. А еще она не употребляет консервы, пакетированные соки, газировку, кетчуп и майонез.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Бальные танцы — секрет хорошего настроения, энергии и тонуса Ирины Пеговой (46). Актриса так увлеклась этим, что принимает участие в чемпионатах. Не менее важны крепкий сон, обильное питье, дробное питание (порция должна помещаться в ладонь).

Соблюдая эти правила и увеличивая физические нагрузки, Ирина похудела на 27 килограммов.

На фото — Ирина вместе с актрисой Еленой Лядовой (44), еще одной красавицей российского кино, которая с годами не меняется.

Актрисы Елена Лядова и Ирина Пегова на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards Больше чем звезды в Four Seasons Hotel Moscow

Бальные танцы — секрет хорошего настроения, энергии и тонуса Ирины Пеговой (46). Актриса так увлеклась этим, что принимает участие в чемпионатах. Не менее важны крепкий сон, обильное питье, дробное питание (порция должна помещаться в ладонь).

Соблюдая эти правила и увеличивая физические нагрузки, Ирина похудела на 27 килограммов.

На фото — Ирина вместе с актрисой Еленой Лядовой (44), еще одной красавицей российского кино, которая с годами не меняется.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юлия Снигирь (41) призналась, что редко посещает вечеринки и старается ложиться спать вовремя. Табу для нее — не смыть макияж на ночь. Актриса почти не пользуется косметикой и снимается иногда без тонального крема, чтобы не перегружать лицо.

Из физических нагрузок предпочитает пилатес и йогу.

Актриса Юлия Снигирь перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards Больше чем звезды в Four Seasons Hotel Moscow

Юлия Снигирь (41) призналась, что редко посещает вечеринки и старается ложиться спать вовремя. Табу для нее — не смыть макияж на ночь. Актриса почти не пользуется косметикой и снимается иногда без тонального крема, чтобы не перегружать лицо.

Из физических нагрузок предпочитает пилатес и йогу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Утро Равшана Куркова (44) начинает со стакана воды с лимоном, а дальше — овсяная каша на воде с ягодами или орехами. Актриса любит принимать ванны с хвойным концентратом, солью, эфирными маслами и завершать их контрастным душем. В косметичке у нее всегда лежат солнцезащитный крем и термальная вода, чтобы даже на ходу быстро увлажнять кожу. Не забывает она и о витаминах — принимает омегу-3, коллаген и витамин D.

Актриса Равшана Куркова на премьере сериала Первый номер в кинотеатре Художественный в Москве

Утро Равшана Куркова (44) начинает со стакана воды с лимоном, а дальше — овсяная каша на воде с ягодами или орехами. Актриса любит принимать ванны с хвойным концентратом, солью, эфирными маслами и завершать их контрастным душем. В косметичке у нее всегда лежат солнцезащитный крем и термальная вода, чтобы даже на ходу быстро увлажнять кожу. Не забывает она и о витаминах — принимает омегу-3, коллаген и витамин D.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Алла Сигалова (66) в великолепной форме на зависть многим (вес — 45 килограммов). В интервью хореограф рассказывала, что в ее рационе почти нет мяса — тяжело потом танцевать. По утрам она пьет кефир с семенами, а мороженое и торты хоть и любит, но не ест. Плюс жесткая дисциплина — профессия артиста требует колоссального здоровья, считает Алла Сигалова. А еще влюбленность — вот что, по ее мнению, дает силы и энергию каждой женщине.

Хореограф, режиссёр, актриса, заведующая кафедрой пластического воспитания артиста, преподаватель актёрского мастерства школы-студии МХАТ Алла Сигалова перед началом церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards Больше чем звезды в Four Seasons Hotel Moscow.

Алла Сигалова (66) в великолепной форме на зависть многим (вес — 45 килограммов). В интервью хореограф рассказывала, что в ее рационе почти нет мяса — тяжело потом танцевать. По утрам она пьет кефир с семенами, а мороженое и торты хоть и любит, но не ест. Плюс жесткая дисциплина — профессия артиста требует колоссального здоровья, считает Алла Сигалова. А еще влюбленность — вот что, по ее мнению, дает силы и энергию каждой женщине.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
КультураФото8 мартаПразднование 8 мартаЗнаменитостиКрасотаЗдоровьеЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)звездыактрисаСветлана ХодченковаИрина ПеговаЮлия СнигирьИрина БезруковаМарина ЗудинаАнна КовальчукЕлизавета БоярскаяЛюбовь ТолкалинаМарина АлександроваЕкатерина КлимоваКультура-Важное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала