Российские актрисы, обманувшие возраст: в чем их секрет
Одна из наиболее востребованных российских актрис, Светлана Ходченкова (42 года) выделяется не только актерским талантом, но и прекрасной физической формой.
Она строго следит за питанием: придерживается правильного рациона, избегает мучного и сладкого.
Увлекается танцами на пилоне — это серьезные физические нагрузки, требующие гибкости, сильных рук и выносливости. Вредным калорийным блюдам предпочитает овощи, фрукты, курицу и рыбу.
Экспресс-совет красоты от Ходченковой: контрастный душ и горячая вода с лимоном. Из салонных процедур актрисе нравится массаж головы.
Одна из наиболее востребованных российских актрис, Светлана Ходченкова (42 года) выделяется не только актерским талантом, но и прекрасной физической формой.
Она строго следит за питанием: придерживается правильного рациона, избегает мучного и сладкого.
Увлекается танцами на пилоне — это серьезные физические нагрузки, требующие гибкости, сильных рук и выносливости. Вредным калорийным блюдам предпочитает овощи, фрукты, курицу и рыбу.
Экспресс-совет красоты от Ходченковой: контрастный душ и горячая вода с лимоном. Из салонных процедур актрисе нравится массаж головы.
Рецепт свежего лица от Марины Александровой (42 года): здоровый сон. Она старается ложиться спать в десять часов вечера. Сохранять стройную фигуру матери двоих детей помогают йога, массажи, обертывания и здоровое питание. Нужно медленно жевать, вовремя пить воду и забыть о перекусах. Зимой актриса не прочь покататься на лыжах, а летом — на велосипеде.
Рецепт свежего лица от Марины Александровой (42 года): здоровый сон. Она старается ложиться спать в десять часов вечера. Сохранять стройную фигуру матери двоих детей помогают йога, массажи, обертывания и здоровое питание. Нужно медленно жевать, вовремя пить воду и забыть о перекусах. Зимой актриса не прочь покататься на лыжах, а летом — на велосипеде.
Екатерина Климова (47 лет) не представляет свое утро без растяжки, причем начинает ее еще в постели — разминает кисти и стопы. Дальше — упражнения для спины, суставов, плечевого пояса, наклоны и прыжки на скакалке. Актриса занимается этим даже на гастролях. И правильно питается — пьет кофе на кокосовом молоке, любит семена льна и чиа.
Екатерина Климова (47 лет) не представляет свое утро без растяжки, причем начинает ее еще в постели — разминает кисти и стопы. Дальше — упражнения для спины, суставов, плечевого пояса, наклоны и прыжки на скакалке. Актриса занимается этим даже на гастролях. И правильно питается — пьет кофе на кокосовом молоке, любит семена льна и чиа.
Телеведущая и звезда сериала "Кармелита" Юлия Зимина (43 года) много внимания уделяет спорту. Это помогает держать тело в тонусе, а мысли — в порядке. Занятия у станка, кроссфит и кардио актриса завершает отдыхом в хамаме. Не пренебрегает и народными рецептами красоты — для сохранения густых волос использует репейное масло и маску из коньяка и яичных желтков.
Телеведущая и звезда сериала "Кармелита" Юлия Зимина (43 года) много внимания уделяет спорту. Это помогает держать тело в тонусе, а мысли — в порядке. Занятия у станка, кроссфит и кардио актриса завершает отдыхом в хамаме. Не пренебрегает и народными рецептами красоты — для сохранения густых волос использует репейное масло и маску из коньяка и яичных желтков.
Любовь Толкалина (47) в свободное время с удовольствием ходит в спа, на массаж и к косметологу. Радикальным хирургическим вмешательствам предпочитает аппаратные и эстетические процедуры. А еще знает, как быстро снять отеки: нужно попеременно прикладывать к лицу горячее и холодное полотенце.
Каждое утро актриса начинает с зарядки, особенно любит комплекс упражнений из йоги Сурья Намаскар.
Любовь Толкалина (47) в свободное время с удовольствием ходит в спа, на массаж и к косметологу. Радикальным хирургическим вмешательствам предпочитает аппаратные и эстетические процедуры. А еще знает, как быстро снять отеки: нужно попеременно прикладывать к лицу горячее и холодное полотенце.
Каждое утро актриса начинает с зарядки, особенно любит комплекс упражнений из йоги Сурья Намаскар.
В повседневной жизни Елизавета Боярская (39) почти не пользуется косметикой — дает коже отдохнуть от грима. В кремах предпочитает натуральные компоненты и любит делать маску собственного приготовления из сметаны и алоэ. А для бодрости и свежести утром протирает лицо кубиками льда с ромашкой. Актриса не сидит на диетах, но избегает фастфуда, копченостей и жареного.
В повседневной жизни Елизавета Боярская (39) почти не пользуется косметикой — дает коже отдохнуть от грима. В кремах предпочитает натуральные компоненты и любит делать маску собственного приготовления из сметаны и алоэ. А для бодрости и свежести утром протирает лицо кубиками льда с ромашкой. Актриса не сидит на диетах, но избегает фастфуда, копченостей и жареного.
Марина Зудина (59) не скрывает, что регулярно ходит к косметологу на увлажняющие уколы, лазерный пилинг, прибегает к контурной пластике. Но старается не перебарщивать с инъекциями, чтобы лицо сохраняло естественную мимику.
Актриса придерживается раздельного питания, что позволяет сохранять форму — выглядит она подтянуто и стильно. Но главное для этого — хорошее настроение и любовь в душе.
Марина Зудина (59) не скрывает, что регулярно ходит к косметологу на увлажняющие уколы, лазерный пилинг, прибегает к контурной пластике. Но старается не перебарщивать с инъекциями, чтобы лицо сохраняло естественную мимику.
Актриса придерживается раздельного питания, что позволяет сохранять форму — выглядит она подтянуто и стильно. Но главное для этого — хорошее настроение и любовь в душе.
Личный уход Анне Ковальчук (47) подбирает ее двоюродная сестра Ирина, косметолог. Делает уколы с гиалуроновой кислотой и витаминами, а также массажи.
Анна чередует профессиональные средства с народными, например, наносит на волосы оливковое масло и ополаскивает их ромашкой. Придерживается дробного питания, любит плавать и иногда катается на самокате.
Личный уход Анне Ковальчук (47) подбирает ее двоюродная сестра Ирина, косметолог. Делает уколы с гиалуроновой кислотой и витаминами, а также массажи.
Анна чередует профессиональные средства с народными, например, наносит на волосы оливковое масло и ополаскивает их ромашкой. Придерживается дробного питания, любит плавать и иногда катается на самокате.
Ирина Безрукова (59) посоветовала отказаться от алкоголя и курения, высыпаться, улыбаться самой себе в зеркале и обязательно смывать на ночь макияж. Актриса посещает косметолога для малоинвазивных процедур. А еще она не употребляет консервы, пакетированные соки, газировку, кетчуп и майонез.
Ирина Безрукова (59) посоветовала отказаться от алкоголя и курения, высыпаться, улыбаться самой себе в зеркале и обязательно смывать на ночь макияж. Актриса посещает косметолога для малоинвазивных процедур. А еще она не употребляет консервы, пакетированные соки, газировку, кетчуп и майонез.
Бальные танцы — секрет хорошего настроения, энергии и тонуса Ирины Пеговой (46). Актриса так увлеклась этим, что принимает участие в чемпионатах. Не менее важны крепкий сон, обильное питье, дробное питание (порция должна помещаться в ладонь).
Соблюдая эти правила и увеличивая физические нагрузки, Ирина похудела на 27 килограммов.
На фото — Ирина вместе с актрисой Еленой Лядовой (44), еще одной красавицей российского кино, которая с годами не меняется.
Бальные танцы — секрет хорошего настроения, энергии и тонуса Ирины Пеговой (46). Актриса так увлеклась этим, что принимает участие в чемпионатах. Не менее важны крепкий сон, обильное питье, дробное питание (порция должна помещаться в ладонь).
Соблюдая эти правила и увеличивая физические нагрузки, Ирина похудела на 27 килограммов.
На фото — Ирина вместе с актрисой Еленой Лядовой (44), еще одной красавицей российского кино, которая с годами не меняется.
Юлия Снигирь (41) призналась, что редко посещает вечеринки и старается ложиться спать вовремя. Табу для нее — не смыть макияж на ночь. Актриса почти не пользуется косметикой и снимается иногда без тонального крема, чтобы не перегружать лицо.
Из физических нагрузок предпочитает пилатес и йогу.
Юлия Снигирь (41) призналась, что редко посещает вечеринки и старается ложиться спать вовремя. Табу для нее — не смыть макияж на ночь. Актриса почти не пользуется косметикой и снимается иногда без тонального крема, чтобы не перегружать лицо.
Из физических нагрузок предпочитает пилатес и йогу.
Утро Равшана Куркова (44) начинает со стакана воды с лимоном, а дальше — овсяная каша на воде с ягодами или орехами. Актриса любит принимать ванны с хвойным концентратом, солью, эфирными маслами и завершать их контрастным душем. В косметичке у нее всегда лежат солнцезащитный крем и термальная вода, чтобы даже на ходу быстро увлажнять кожу. Не забывает она и о витаминах — принимает омегу-3, коллаген и витамин D.
Утро Равшана Куркова (44) начинает со стакана воды с лимоном, а дальше — овсяная каша на воде с ягодами или орехами. Актриса любит принимать ванны с хвойным концентратом, солью, эфирными маслами и завершать их контрастным душем. В косметичке у нее всегда лежат солнцезащитный крем и термальная вода, чтобы даже на ходу быстро увлажнять кожу. Не забывает она и о витаминах — принимает омегу-3, коллаген и витамин D.
Алла Сигалова (66) в великолепной форме на зависть многим (вес — 45 килограммов). В интервью хореограф рассказывала, что в ее рационе почти нет мяса — тяжело потом танцевать. По утрам она пьет кефир с семенами, а мороженое и торты хоть и любит, но не ест. Плюс жесткая дисциплина — профессия артиста требует колоссального здоровья, считает Алла Сигалова. А еще влюбленность — вот что, по ее мнению, дает силы и энергию каждой женщине.
Алла Сигалова (66) в великолепной форме на зависть многим (вес — 45 килограммов). В интервью хореограф рассказывала, что в ее рационе почти нет мяса — тяжело потом танцевать. По утрам она пьет кефир с семенами, а мороженое и торты хоть и любит, но не ест. Плюс жесткая дисциплина — профессия артиста требует колоссального здоровья, считает Алла Сигалова. А еще влюбленность — вот что, по ее мнению, дает силы и энергию каждой женщине.