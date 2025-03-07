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Умерла актриса из сериала "Спасатели Малибу" Памела Бах-Хассельхофф

Умерла актриса из сериала "Спасатели Малибу" Памела Бах-Хассельхофф - РИА Новости, 07.03.2025

Умерла актриса из сериала "Спасатели Малибу" Памела Бах-Хассельхофф

Актриса из популярного американского сериала "Спасатели Малибу" (1991-2000) Памела Бах-Хассельхофф скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 62 лет, сообщает портал РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:52:00+03:00

2025-03-07T11:52:00+03:00

2025-03-07T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Актриса из популярного американского сериала "Спасатели Малибу" (1991-2000) Памела Бах-Хассельхофф скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 62 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники среди правоохранительных органов. "Памела Бах-Хассельхофф умерла... Памеле было 62 года", - говорится в публикации на сайте портала. По данным портала IMDb, Бах-Хассельхофф также снималась в сериалах "Касл-Рок" (2000), "Вайпер" (1998), "Последний рейд" (2003), "Сирены" (1993-1995) и ряде других проектов. Известная по всему миру актриса получила немецкую премию Bravo Otto. По информации TMZ, правоохранители полагают, что женщина совершила самоубийство. У нее остались две дочери от бывшего мужа, актера Дэвида Хассельхоффа, и внучка.

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