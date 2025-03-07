https://ria.ru/20250307/aeroflot-2003665533.html

"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию с багажом в Шереметьево

"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию с багажом в Шереметьево - РИА Новости, 07.03.2025

"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию с багажом в Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:23:00+03:00

2025-03-07T16:23:00+03:00

2025-03-07T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" совместно с аэропортом "Шереметьево" запустила стойки для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом, путешествующих по России, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот совместно с международным аэропортом "Шереметьево" запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом. На первоначальном этапе услуга доступна на внутренних рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", - сообщили в "Аэрофлоте", отметив, что речь идет о рейсах, выполняемыех под кодом SU. Новая услуга открывает возможность самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации. Стойки самостоятельной регистрации багажа расположены в зоне вылета терминала B. Для сдачи багажа пассажиру необходимо ввести данные электронного билета, выбрать место и установить багаж на весы. После взвешивания чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, разъяснила авиакомпания. Стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. Если чемодан превышает норму, пассажиру необходимо обратиться на стойку регистрации для его оплаты, добавляется в сообщении. "В дальнейшем "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" планируют расширить новую услугу и на международные рейсы", - добавили в авиакомпании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а вся группа в целом - 55,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html

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