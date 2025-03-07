https://ria.ru/20250307/abkhaziya-2003603962.html

В СПЧ оценили итоги выборов президента Абхазии

В СПЧ оценили итоги выборов президента Абхазии - РИА Новости, 07.03.2025

В СПЧ оценили итоги выборов президента Абхазии

Итоги выборов президента Абхазии уже дали свои позитивные результаты, в их числе встреча президентов России и Абхазии Владимира Путина и Бадры Гунбы, на которой РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:52:00+03:00

2025-03-07T12:52:00+03:00

2025-03-07T12:52:00+03:00

абхазия

россия

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бадра гунба

александр брод

владимир путин

президентские выборы в абхазии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Итоги выборов президента Абхазии уже дали свои позитивные результаты, в их числе встреча президентов России и Абхазии Владимира Путина и Бадры Гунбы, на которой обсудили важные вопросы дальнейшего развития республики, заявил член СПЧ, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. Брод 1 марта в ходе второго тура голосования по выборам президента Абхазии принимал участие в международном наблюдении на избирательном участке в Москве. "Мы видим, что итоги голосования уже дали свои позитивные результаты: это и встреча президентов РФ и Абхазии, где обсуждались важные вопросы энергообеспечения, дальнейшего развития республики", - сказал он в Общественной палате РФ на брифинге, посвященном итогам наблюдения за вторым туром выборов президента Абхазии. Член СПЧ отметил, что голосующие на избирательном участке в Москве были единодушны в своей позиции по отношению к России: они голосовали за стабильность и безопасность Абхазии, за добрососедские отношения с РФ. Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.

https://ria.ru/20250305/putin-2003281702.html

https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003386512.html

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абхазия, россия, москва, бадра гунба, александр брод, владимир путин, президентские выборы в абхазии, в мире