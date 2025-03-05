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Суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.03.2025
Суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей сервис видеоконференций Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:45:00+03:00
2025-03-05T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей сервис видеоконференций Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал Zoom Video Communications Inc виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. За аналогичное правонарушение судья оштрафовал в среду стриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, позже будут вынесены решения по протоколам, составленным Роскомнадзором на Pinterest, Hotels.com и Snap.
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал Zoom за повторный отказ локализовать данные россиян