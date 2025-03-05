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Суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные россиян

Суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 05.03.2025

Суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей сервис видеоконференций Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:45:00+03:00

2025-03-05T12:45:00+03:00

2025-03-05T12:45:00+03:00

происшествия

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей сервис видеоконференций Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы признал Zoom Video Communications Inc виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. За аналогичное правонарушение судья оштрафовал в среду стриминговый сервис Twitch на 13 миллионов рублей, позже будут вынесены решения по протоколам, составленным Роскомнадзором на Pinterest, Hotels.com и Snap.

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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)