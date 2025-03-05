https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003307339.html
Белый дом нашел признаки неуважения Зеленского к Байдену
Белый дом нашел признаки неуважения Зеленского к Байдену - РИА Новости, 05.03.2025
Белый дом нашел признаки неуважения Зеленского к Байдену
Поведение Владимира Зеленского в Белом доме, когда его отчитал президент США Дональд Трамп, говорит о том, что он мог проявлять неуважение и к предыдущему... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T23:07:00+03:00
2025-03-05T23:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского в Белом доме, когда его отчитал президент США Дональд Трамп, говорит о том, что он мог проявлять неуважение и к предыдущему американскому лидеру Джо Байдену, но тот выписывал "пустые чеки", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Было сообщение NBC, что у президента Байдена росло недовольство президентом Зеленским, которому он передавал пустые чеки, а президент Зеленский продолжал просить больше", - заявила Левитт на брифинге, отвечая на вопрос, мог ли Зеленский и раньше допускать такое же поведение, как 28 февраля, которое Трамп назвал неуважением. По ее словам, эпизод с перепалкой в Белом доме показал, насколько нынешняя администрация расстроена таким поведением и тем, как проходят переговоры за закрытыми дверями. Об отношении Байдена к такому поведению лучше спросить у предыдущего пресс-секретаря, добавила Левитт. После попытки Зеленского извиниться переговоры продолжаются, сказала Левитт. Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина
Белый дом нашел признаки неуважения Зеленского к Байдену
Белый дом: Байден был недоволен Зеленским, но выписывал пустые чеки
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского в Белом доме, когда его отчитал президент США Дональд Трамп, говорит о том, что он мог проявлять неуважение и к предыдущему американскому лидеру Джо Байдену, но тот выписывал "пустые чеки", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Было сообщение NBC, что у президента Байдена
росло недовольство президентом Зеленским
, которому он передавал пустые чеки, а президент Зеленский продолжал просить больше", - заявила Левитт на брифинге, отвечая на вопрос, мог ли Зеленский и раньше допускать такое же поведение, как 28 февраля, которое Трамп
назвал неуважением.
По ее словам, эпизод с перепалкой в Белом доме показал, насколько нынешняя администрация расстроена таким поведением и тем, как проходят переговоры за закрытыми дверями. Об отношении Байдена к такому поведению лучше спросить у предыдущего пресс-секретаря, добавила Левитт.
После попытки Зеленского извиниться переговоры продолжаются, сказала Левитт.
Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.