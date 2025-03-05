https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003303505.html
"Позор для США": на Западе раскрыли неудобную правду о Зеленском
"Позор для США": на Западе раскрыли неудобную правду о Зеленском - РИА Новости, 05.03.2025
"Позор для США": на Западе раскрыли неудобную правду о Зеленском
Бывший директор ЦРУ Уильям Бернс лично приезжал в Киев и советовал Владимиру Зеленскому воровать меньше, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:25:00+03:00
2025-03-05T22:25:00+03:00
2025-03-05T22:25:00+03:00
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уильям бернс
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший директор ЦРУ Уильям Бернс лично приезжал в Киев и советовал Владимиру Зеленскому воровать меньше, заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Когда директор ЦРУ вынужден ехать на Украину и говорить президенту Украины, чтобы тот перестал воровать деньги, это становится позором для США", — сказал он.По словам Риттера, опасения администрации экс-президента США Джо Байдена были связаны с тем, что коррупцию на Украине становилось все сложнее скрывать.Накануне американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск посоветовал Зеленскому покинуть Украину и поселиться в нейтральной стране ввиду возможности уголовного преследования по делу о коррупции. По мнению предпринимателя, такую форму "амнистии" можно было бы предложить главе киевского режима в обмен на мирный переход к демократии на Украине.
https://ria.ru/20250305/rada-2003261631.html
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Позор для США": на Западе раскрыли неудобную правду о Зеленском
Риттер: Бернс на посту директора ЦРУ советовал Зеленскому воровать меньше