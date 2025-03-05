https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003289229.html

"Наблюдаю с умилением": Захарова высмеяла попытки удалить фото с Зеленским

"Наблюдаю с умилением": Захарова высмеяла попытки удалить фото с Зеленским - РИА Новости, 05.03.2025

"Наблюдаю с умилением": Захарова высмеяла попытки удалить фото с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла попытки западных политиков очищать свои соцсети от фотографий с Владимиром... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:59:00+03:00

2025-03-05T19:59:00+03:00

2025-03-05T20:07:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир зеленский

мария захарова

дональд трамп

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла попытки западных политиков очищать свои соцсети от фотографий с Владимиром Зеленским."Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским", — написала она.Как отметила дипломат, те же самые люди три года избегали встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а теперь пытаются удалить фотокомпромат с главой террористической банды Зеленским.Накануне президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с Владимиром Зеленским в соцсети Х после перепалки с лидером США Дональдом Трампом в Белом домеВ пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250305/rada-2003261631.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, украина