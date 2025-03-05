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"Наблюдаю с умилением": Захарова высмеяла попытки удалить фото с Зеленским
"Наблюдаю с умилением": Захарова высмеяла попытки удалить фото с Зеленским - РИА Новости, 05.03.2025
"Наблюдаю с умилением": Захарова высмеяла попытки удалить фото с Зеленским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла попытки западных политиков очищать свои соцсети от фотографий с Владимиром... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:59:00+03:00
2025-03-05T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла попытки западных политиков очищать свои соцсети от фотографий с Владимиром Зеленским."Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским", — написала она.Как отметила дипломат, те же самые люди три года избегали встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а теперь пытаются удалить фотокомпромат с главой террористической банды Зеленским.Накануне президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с Владимиром Зеленским в соцсети Х после перепалки с лидером США Дональдом Трампом в Белом домеВ пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, украина
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дональд Трамп, Украина
"Наблюдаю с умилением": Захарова высмеяла попытки удалить фото с Зеленским
Захарова: политики, избегавшие Лаврова, теперь избавляются от фото с Зеленским
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале
высмеяла попытки западных политиков очищать свои соцсети от фотографий с Владимиром Зеленским.
«
"Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским", — написала она.
Как отметила дипломат, те же самые люди три года избегали встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а теперь пытаются удалить фотокомпромат с главой террористической банды Зеленским.
Накануне президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с Владимиром Зеленским в соцсети Х после перепалки с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина
: открытость Москвы
к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева
.