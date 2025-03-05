Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп
Посол Маркарова: Трамп имел в виду пост Зеленского, говоря о его письме
© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, говоря о письме от Владимира Зеленского, имел в виду его сообщение в социальной сети Х, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети.
"В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, строим отношения и продвигаем наши приоритеты. Пост нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: "Я ценю, что он написал это письмо", - говорится в сообщении Маркаровой в социальной сети Facebook*.
Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.
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