https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003176734.html

Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп

Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп - РИА Новости, 05.03.2025

Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп

Американский президент Дональд Трамп, говоря о письме от Владимира Зеленского, имел в виду его сообщение в социальной сети Х, сообщила посол Украины в США... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:45:00+03:00

2025-03-05T12:45:00+03:00

2025-03-05T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, говоря о письме от Владимира Зеленского, имел в виду его сообщение в социальной сети Х, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. "В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, строим отношения и продвигаем наши приоритеты. Пост нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: "Я ценю, что он написал это письмо", - говорится в сообщении Маркаровой в социальной сети Facebook*. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html

https://ria.ru/20250304/ssha-2003015465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, оксана маркарова