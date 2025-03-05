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Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп - РИА Новости, 05.03.2025
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12:45 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003176734.html
Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп
Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп - РИА Новости, 05.03.2025
Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп
Американский президент Дональд Трамп, говоря о письме от Владимира Зеленского, имел в виду его сообщение в социальной сети Х, сообщила посол Украины в США... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:45:00+03:00
2025-03-05T12:45:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
дональд трамп
оксана маркарова
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, говоря о письме от Владимира Зеленского, имел в виду его сообщение в социальной сети Х, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети. "В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, строим отношения и продвигаем наши приоритеты. Пост нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: "Я ценю, что он написал это письмо", - говорится в сообщении Маркаровой в социальной сети Facebook*. Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, оксана маркарова
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Оксана Маркарова
Украинский посол объяснила, о каком "письме Зеленского" говорил Трамп

Посол Маркарова: Трамп имел в виду пост Зеленского, говоря о его письме

© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, говоря о письме от Владимира Зеленского, имел в виду его сообщение в социальной сети Х, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
В среду по московскому времени Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил о том, что получил письмо от Зеленского с заверением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. Как позднее сообщило украинское издание "Лига", пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам заявил, что ни одного письма не было и Трамп говорил о посте Зеленского в соцсети.
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Зеленский достал Трампа, заявил Медведев
11:13
"В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, строим отношения и продвигаем наши приоритеты. Пост нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: "Я ценю, что он написал это письмо", - говорится в сообщении Маркаровой в социальной сети Facebook*.
Зеленский 4 марта опубликовал в социальной сети Х сообщение, в котором попытался извиниться после перепалки с президентом США в Белом доме 28 февраля, отметив, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США
Вчера, 16:53
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампОксана Маркарова
 
 
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