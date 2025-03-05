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"В течение дней": в Британии раскрыли страшную причину извинений Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
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06:50 05.03.2025 (обновлено: 14:31 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003110287.html
"В течение дней": в Британии раскрыли страшную причину извинений Зеленского
"В течение дней": в Британии раскрыли страшную причину извинений Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
"В течение дней": в Британии раскрыли страшную причину извинений Зеленского
Без военной помощи США военные ресурсы у Украины иссякнут через несколько дней, сообщает британская газета The Independent со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:50:00+03:00
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в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Без военной помощи США военные ресурсы у Украины иссякнут через несколько дней, сообщает британская газета The Independent со ссылкой на источники."Запасы американских ракет Patriot для отражения атак с воздуха со стороны российских беспилотников и баллистических ракет большой дальности могут закончиться в течение нескольких дней", — говорится в публикации.По данным издания, необходимые боеприпасы складируются за пределами Украины и ввозятся на ее территорию всего за несколько дней до применения, а решение Трампа о прекращении военных поставок блокирует перевозку транзитных грузов.Издание отмечает, что Владимир Зеленский предпринял попытку извиниться перед президентом США в последний момент — всего за несколько часов до выступления главы Белого дома перед конгрессом."Этот шаг президента Украины произошел на фоне того, что масштаб опасности, в которой оказалась страна, стал все более очевидным", — признает автор статьи.Накануне Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский подчеркнул, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, отметил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом выраженное Зеленским сожаление о его поведении в Белом доме и считает заявление из Киева извинениями, а разрешение украинского кризиса — реальным.Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил днем премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратились поставки для ВСУ через военный аэропорт Жешув — главный хаб для перевозки оружия и гуманитарной помощи из Штатов на Украину. По данным СМИ, поставки прекратились около 4:30 мск во вторник.
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"В течение дней": в Британии раскрыли страшную причину извинений Зеленского

Independent: без США Украине хватит военного снаряжения на несколько дней

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Без военной помощи США военные ресурсы у Украины иссякнут через несколько дней, сообщает британская газета The Independent со ссылкой на источники.
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"Запасы американских ракет Patriot для отражения атак с воздуха со стороны российских беспилотников и баллистических ракет большой дальности могут закончиться в течение нескольких дней", — говорится в публикации.
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По данным издания, необходимые боеприпасы складируются за пределами Украины и ввозятся на ее территорию всего за несколько дней до применения, а решение Трампа о прекращении военных поставок блокирует перевозку транзитных грузов.
Издание отмечает, что Владимир Зеленский предпринял попытку извиниться перед президентом США в последний момент — всего за несколько часов до выступления главы Белого дома перед конгрессом.
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"Этот шаг президента Украины произошел на фоне того, что масштаб опасности, в которой оказалась страна, стал все более очевидным", — признает автор статьи.
Накануне Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский подчеркнул, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, отметил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом выраженное Зеленским сожаление о его поведении в Белом доме и считает заявление из Киева извинениями, а разрешение украинского кризиса — реальным.
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Как уточнил днем премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратились поставки для ВСУ через военный аэропорт Жешув — главный хаб для перевозки оружия и гуманитарной помощи из Штатов на Украину. По данным СМИ, поставки прекратились около 4:30 мск во вторник.
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