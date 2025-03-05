В конгрессе США считают заявление Зеленского извинениями
Спикер Джонсон: сожаление от Зеленского является тем, что нужно было сказать
© Getty Images / Andrew HarnikДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© Getty Images / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью Fox Business, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом сожаление, которое Владимир Зеленский выразил из-за скандала в Белом доме, рассматривает заявление из Киева извинениями, а разрешение украинского кризиса — реальным.
"Я говорил с президентом Трампом об этом два часа назад, когда вышло заявление Зеленского. И я сказал: мистер президент, это именно то, что ему нужно было сказать. Он, по сути, извинился перед президентом за то, что произошло в Овальном кабинете. И он готов вернуться к переговорам, это очень мудро с его стороны — принять сделку", - сказал Джонсон.
По его словам, разрешение украинского кризиса возможно, как только Трамп добьется участия Зеленского в переговорах, а затем к ним присоединится российское руководство.
"Мы разрешим ситуацию", — пообещал Джонсон.
Ранее Зеленский выразил досаду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пошла "не так", а также высказал готовность к переговорам под "сильным руководством" главы Белого дома для достижения мира. При этом он так и не принес извинения, но заявил о готовности к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, заявил, что нельзя предсказать, как оно повлияет на Владимира Зеленского
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.