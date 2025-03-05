https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003087635.html

В конгрессе США считают заявление Зеленского извинениями

В конгрессе США считают заявление Зеленского извинениями - РИА Новости, 05.03.2025

В конгрессе США считают заявление Зеленского извинениями

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью Fox Business, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом сожаление, которое Владимир Зеленский РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T01:16:00+03:00

2025-03-05T01:16:00+03:00

2025-03-05T09:30:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в интервью Fox Business, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом сожаление, которое Владимир Зеленский выразил из-за скандала в Белом доме, рассматривает заявление из Киева извинениями, а разрешение украинского кризиса — реальным. "Я говорил с президентом Трампом об этом два часа назад, когда вышло заявление Зеленского. И я сказал: мистер президент, это именно то, что ему нужно было сказать. Он, по сути, извинился перед президентом за то, что произошло в Овальном кабинете. И он готов вернуться к переговорам, это очень мудро с его стороны — принять сделку", - сказал Джонсон. По его словам, разрешение украинского кризиса возможно, как только Трамп добьется участия Зеленского в переговорах, а затем к ним присоединится российское руководство."Мы разрешим ситуацию", — пообещал Джонсон. Ранее Зеленский выразил досаду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пошла "не так", а также высказал готовность к переговорам под "сильным руководством" главы Белого дома для достижения мира. При этом он так и не принес извинения, но заявил о готовности к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.Извинениям Зеленского предшествовали сообщения о том, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.Глава МИД Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, заявил, что нельзя предсказать, как оно повлияет на Владимира ЗеленскогоВ пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250304/pomosch-2003076921.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003069667.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

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в мире, сша, киев, владимир зеленский, майк джонсон, дональд трамп