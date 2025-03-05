https://ria.ru/20250305/zelenskij-2003284192.html

В США назвали главную причину заявления Зеленского о перепалке с Трампом

В США назвали главную причину заявления Зеленского о перепалке с Трампом - РИА Новости, 05.03.2025

В США назвали главную причину заявления Зеленского о перепалке с Трампом

Приостановка передачи разведданных Соединенными Штатами Украине стала основной причиной, по которой Владимир Зеленский заявил о "досаде" в связи с тем, что... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:43:00+03:00

2025-03-05T19:43:00+03:00

2025-03-05T19:43:00+03:00

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украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Приостановка передачи разведданных Соединенными Штатами Украине стала основной причиной, по которой Владимир Зеленский заявил о "досаде" в связи с тем, что встреча в Белом доме прошла "не так", а также о своей готовности к достижению "устойчивого мира", пишет портал Axios со ссылкой на близкий к украинским властям источник. Ранее Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. "Пауза в передаче разведданных была основным ключевым вопросом, который убедил Зеленского опубликовать заявление во вторник", - говорится в материале. Близкий к властям в Киеве источник заявил, что, даже если Украина могла бы некоторое время держаться без американских поставок оружия, приостановка передачи разведданных незамедлительно негативно повлияет на деятельность ВСУ. Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп