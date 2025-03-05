Рейтинг@Mail.ru
В США назвали главную причину заявления Зеленского о перепалке с Трампом - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/zelenskij-2003284192.html
В США назвали главную причину заявления Зеленского о перепалке с Трампом
В США назвали главную причину заявления Зеленского о перепалке с Трампом - РИА Новости, 05.03.2025
В США назвали главную причину заявления Зеленского о перепалке с Трампом
Приостановка передачи разведданных Соединенными Штатами Украине стала основной причиной, по которой Владимир Зеленский заявил о "досаде" в связи с тем, что... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:43:00+03:00
2025-03-05T19:43:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Приостановка передачи разведданных Соединенными Штатами Украине стала основной причиной, по которой Владимир Зеленский заявил о "досаде" в связи с тем, что встреча в Белом доме прошла "не так", а также о своей готовности к достижению "устойчивого мира", пишет портал Axios со ссылкой на близкий к украинским властям источник. Ранее Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. "Пауза в передаче разведданных была основным ключевым вопросом, который убедил Зеленского опубликовать заявление во вторник", - говорится в материале. Близкий к властям в Киеве источник заявил, что, даже если Украина могла бы некоторое время держаться без американских поставок оружия, приостановка передачи разведданных незамедлительно негативно повлияет на деятельность ВСУ. Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В США назвали главную причину заявления Зеленского о перепалке с Трампом

Axios: остановка передачи разведданных стала причиной слов Зеленского о досаде

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Приостановка передачи разведданных Соединенными Штатами Украине стала основной причиной, по которой Владимир Зеленский заявил о "досаде" в связи с тем, что встреча в Белом доме прошла "не так", а также о своей готовности к достижению "устойчивого мира", пишет портал Axios со ссылкой на близкий к украинским властям источник.
Ранее Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.
"Пауза в передаче разведданных была основным ключевым вопросом, который убедил Зеленского опубликовать заявление во вторник", - говорится в материале.
Близкий к властям в Киеве источник заявил, что, даже если Украина могла бы некоторое время держаться без американских поставок оружия, приостановка передачи разведданных незамедлительно негативно повлияет на деятельность ВСУ.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил "паузу" в передаче разведданных Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
1 марта, 08:00
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала