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Зеленский поручил уточнить в Вашингтоне статус военной помощи Киеву - РИА Новости, 05.03.2025
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08:49 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/zelenskij-2003120471.html
Зеленский поручил уточнить в Вашингтоне статус военной помощи Киеву
Зеленский поручил уточнить в Вашингтоне статус военной помощи Киеву - РИА Новости, 05.03.2025
Зеленский поручил уточнить в Вашингтоне статус военной помощи Киеву
Владимир Зеленский во вторник поручил министру обороны Рустему Умерову и украинским дипломатам связаться с американскими коллегами и получить официальную... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:49:00+03:00
2025-03-05T08:49:00+03:00
в мире
сша
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рустем умеров
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник поручил министру обороны Рустему Умерову и украинским дипломатам связаться с американскими коллегами и получить официальную информацию о статусе военной помощи от США на фоне сообщений о ее приостановке. Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник "Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что для Киева важны "партнерские отношения с Америкой" для реального окончания войны. В очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь, при этом добавил, что Украина и Америка заслуживают уважительного диалога и четких позиций. "Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерским отношениям. О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть. Но надо .... уважать друг друга, как мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров", - заявил Зеленский. Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Он также выразил благодарности США за помощь. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2002978600.html
https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003110287.html
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в мире, сша, украина, америка, владимир зеленский, дональд трамп, рустем умеров
В мире, США, Украина, Америка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рустем Умеров
Зеленский поручил уточнить в Вашингтоне статус военной помощи Киеву

Зеленский поручил Умерову уточнить в Вашингтоне статус военной помощи Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский во вторник поручил министру обороны Рустему Умерову и украинским дипломатам связаться с американскими коллегами и получить официальную информацию о статусе военной помощи от США на фоне сообщений о ее приостановке.
Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
08:17
"Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что для Киева важны "партнерские отношения с Америкой" для реального окончания войны. В очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь, при этом добавил, что Украина и Америка заслуживают уважительного диалога и четких позиций.
"Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерским отношениям. О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть. Но надо .... уважать друг друга, как мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров", - заявил Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Для Зеленского это хуже смерти". Какую ошибку допустили Россия и США
08:00
Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Он также выразил благодарности США за помощь.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"В течение дней": в Британии раскрыли страшную причину извинений Зеленского
06:50
 
В миреСШАУкраинаАмерикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампРустем Умеров
 
 
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